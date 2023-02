Themen, die nicht nur in Berlin viele beschäftigen: Charlotte Thielmann und Rabea Schloz sprechen in ihrem Podcast „Teurer wohnen“ über seltsame Wohnblöcke, absurde Mietpreise, ehrgeizige Projektentwickler – und Zypern.

Ganz schön grau für Luxus, denkt man angesichts der recht unscheinbaren Fassade. Dunkelgrau unten, hellgrau oben. Nur hinter einem einzigen Fenster brennt Licht. Auf die kleinen Balkone, die quadratisch hervorlugen, würde keine Sonnenliege passen. Sie sehen aus, als sollten sie lediglich ungeliebtes Leergut und einen nach draußen verbannten Raucher beherbergen. Durch die verglaste Eingangstür ist eine Lobby mit gefliestem Schachbrettboden zu erkennen. Schon schick, aber auch nicht so wie in amerikanischen Filmen, an die diese Lobby offensichtlich erinnern soll. Über der Tür steht in riesigen Lettern: „Schlüterstraße 18“.

Das „Statement in Sachen noblem Wohnen“, wie es auf der Website des „Objekts“ heißt, verströmt eher biederen Vorstadtdunst als strahlenden Luxus. Geht man ein bisschen weiter, bis zur Ecke Wieland-/Pestalozzistraße, steht dort ein Haus, das fast genauso aussieht wie das in der Schlüterstraße. Der größte Unterschied sind die überdimensionierten Penthouse-Fenster im obersten Stockwerk, die es etwas erschrocken und ratlos wirken lassen. Als würde das Haus selbst gerade erst merken, wo es hier hingeraten ist.

Beide „Objekte“ sind von Diamona & Harnisch, einem Projektentwickler im Luxussegment. Noch ist das Gebäude Ecke Wieland-/Pestalozzistraße von einem Bauzaun geschützt. Ein großes Schild weist auf gründliche Überwachung hin. Die seltsamen Häuser mit ihrer eher dumpfen Ästhetik stehen mitten in Berlin-Charlottenburg, dem Teil der Stadt, der immer etwas mehr Grandezza und Savoir-vivre besaß als der Rest Berlins und wo trotzdem immer auch Arbeiter und Künstler leben konnten. Für den Bau des Hauses Ecke Wieland-/Pestalozzistraße mussten zwei Mietshäuser aus den Siebzigerjahren – Mietpreis: acht Euro pro Quadratmeter – abgerissen werden. Im Gegenzug gibt es jetzt „33 Wohneinheiten mit Wohnkomfort auf höchstem Niveau“ – Kaufpreis: 22.600 Euro pro Quadratmeter.

Nicht nur in Berlin, nicht nur in Charlottenburg

All das weiß, wer die vier bereits erschienenen Teile des Podcasts „Teurer Wohnen“ von Detektor FM gehört hat. Dort werden die Fragen verhandelt, die zurzeit nicht nur in Berlin viele Menschen beschäftigen. Laut der neu veröffentlichten Pestel-Studie fehlen in ganz Deutschland 700.000 Wohnungen. Wie passt das zusammen mit dem Abriss von bezahlbarem Wohnraum und dem Neubau von Luxusapartments?

Manchmal muss man beim Hören des Podcasts Pause machen und kurz durchatmen, so wütend kann einen das machen. Dann prüft man hektisch, ob der Mitgliedsbeitrag für den Mieterschutzbund für dieses Jahr schon überwiesen ist. Denn das, was im Podcast beschrieben wird, passiert nicht nur in Berlin und nicht nur in Charlottenburg. Diese Art der Immobilienentwicklung gibt es in ganz Deutschland. Der Projektentwickler Diamona & Harnisch dient den beiden Journalistinnen Charlotte Thielmann und Rabea Schloz lediglich als Beispiel.

„Teurer Wohnen“ schafft es, dieses Problem so darzustellen, dass sich nicht nur Menschen mit geringem Einkommen angesprochen fühlen. Die Podcasterinnen sprechen unter anderem mit Kevin Kühnert, dem Generalsekretär der SPD, der trotz eines Einkommens von 10.000 Euro im Monat keine Wohnung zur Miete findet.

Lieber dem Leerstand überlassen

Es gibt also nicht nur keine bezahlbaren Wohnungen, es gibt überhaupt keine Wohnungen. Thielmann und Schloz schlüsseln auf, wie in einer solchen Situation diese seltsamen Wohnblöcke entstehen konnten, die in fast jeder deutschen Stadt in den letzten Jahren aus dem Boden geschossen sind. Und sie zeigen auch, wie komplex die Unternehmensstrukturen der Projektentwickler sind. Das führt dazu, dass sie irgendwann über Schönefeld und Zossen auf Zypern landen, das in den letzten Jahren zum europäischen Steuerparadies geworden ist. Die absurden Verbindungslinien des Geldes werden so anschaulich erklärt, dass danach auch ein Laie problemlos eine Briefkastenfirma gründen könnte.

Bei „Teurer Wohnen“ kommen alle zu Wort: die Mieter, die ihre Wohnungen verlassen mussten, aber auch die Leute, die viel Geld mit dem Bau und Verkauf neuer Luxusimmobilien verdienen. Die Frage dabei ist bloß: Was ist eigentlich mit einer Politik los, die so etwas nicht reguliert? Genau darum wird es in den kommenden zwei Folgen gehen, die momentan produziert, bei ihrem Erscheinen also hochaktuell sein werden. Vor dem Hintergrund der Wahlwiederholung in Berlin darf man gespannt sein, wie die Politik die Genehmigung des Vorgehens von Diamona & Harnisch nachvollziehbar erklären will. Die letzte der insgesamt sieben Folgen soll dann von positiven Beispielen und möglichen Alternativen erzählen. Sonst wäre das alles wohl auch zu deprimierend.

Zumindest in der Schlüterstraße und an der Ecke Wieland-/Pestalozzistraße sind viele der noblen Wohneinheiten bereits verkauft. Dass die meisten von ihnen wohl trotz Toplage und edler Einrichtung als Spekulationsobjekte lieber dem Leerstand überlassen werden, kann man den Eigentümern bei so viel architektonischer Lieblosigkeit leider nicht mal übel nehmen.