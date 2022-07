Schirachs „Strafe“ : Es soll alles möglich bleiben

Ferdinand von Schirachs „Strafe“ erscheint als TV-Anthologie: Der Regisseur Oliver Hirschbiegel und die Schauspielerin Katharina Hauter haben „Der Taucher“ gedreht. Wir fragen sie, was Kunst leisten kann und was nicht.

Herr Hirschbiegel, warum haben Sie sich aus den Geschichten von Ferdinand von Schirach für „Der Taucher“ entschieden? Für die Geschichte eines Mannes, der aus bestimmten Gründen immer wieder einen Taucheranzug anlegt und schließlich tot im Bett gefunden wird?

Hirschbiegel: Es gab zwei Geschichten zur engeren Auswahl, „Das Seehaus“ und „Der Taucher“. Die habe ich meinen Töchtern und der Mutter meiner Kinder vorgelesen, um ihr Urteil einzuholen. Es wurde „Der Taucher“, weil sie die Geschichte faszinierender fanden. Es geht schließlich um eine Heldin, eine Frauenfigur.

„Der Taucher“ ging neben der „Der Dorn“ in den Wettbewerb von „Canneseries“. Sie sind schon etwas länger im Geschäft, Herr Hirschbiegel. Ist man da noch aufgeregt?

Hirschbiegel: Ja, also im Grand Palais eine Welturaufführung zu sehen, das lässt einen nicht kalt. Das war schon sehr bewegend und beeindruckend.

Frau Hauter, Sie wurden im Wettbewerb von Canneseries als beste Hauptdarstellerin nominiert. Wie erging es Ihnen?

Hauter: Ich hatte Cannes überhaupt nicht auf den Schirm. Es war aber eine große Ehre für mich, und dann da zu sein, den Film zu sehen, in dem Kino, das war schon magisch. Das werde ich nie vergessen.

Wie lief die Zusammenarbeit zwischen Ihnen beiden? Wie haben Sie beim Dreh zueinandergefunden?

Hirschbiegel: Ich habe hochkarätig gecastet, aber auch darum gebeten, neue Gesichter zu sehen. Und da gab es eine Katharina Hauter, von der ich noch nie gehört hatte. Sie war sofort völlig in der Rolle. In diesem Fall hatte ich das Drehbuch selber geschrieben und war deswegen noch dichter an der Figur dran. Das war für mich dann überhaupt keine Frage mehr.

Hauter: Ich weiß noch, als ich als Jugendliche „Das Experiment“ gesehen habe und schon damals begeistert von dem Film war. Da habe ich habe mir den Namen des Regisseurs gemerkt und mir vorgenommen, wenn ich einmal Schauspielerin werde, dann will ich mal mit dem zusammenarbeiten. Als ich die Rolle bekam, habe ich mich einfach angestrengt.

Wie frei sind Sie in die Rolle reingegangen, Frau Hauter?

Hauter: Ich fange mit dem Drehbuch an, dann stelle ich mir vor, wo die Figur wohnt und wie es da aussieht. Richtig spannend wird es für mich, wenn die Kostüme kommen. Ich finde, ein Kleidungsstück macht was mit meinem Körper. Dann komme ich rein in die Figur. Es ist das Vertrauen, dass der Körper das dann schon macht. Das Spannende beim Drehen ist, dass man an den Orten ist, wo es passiert. Wenn man nur einen Vogel sieht und die Atmosphäre spürt, in diesem Kostüm, in diesem Setting, mit dem Text – da geschieht ganz viel. Wenn man es schafft, sich so zu fokussieren, dass man alles wahrnimmt und durch den Körper durchlässt, dann beginnt die Geschichte zu sprechen.

Hirschbiegel: Das ist genau der Zustand, um den es mir bei der Regie geht. Ich sage als Regisseur ständig: „Spiel nicht, sei!“ Es gibt sehr wenige Schauspieler, die das so brillant beherrschen wie Katharina.

Sie haben mit Bernd Lange das Drehbuch geschrieben. Wie haben Sie die Umsetzung angegangen?

Hirschbiegel: Mein Ansatz war von Anfang an, das Drehbuch nach Möglichkeit so schnörkellos und authentisch umzusetzen, wie Schirach schreibt. Seine Sätze konzentrieren sich auf das absolut Wesentliche. Das hat für mich eine ungeheure emotionale Kraft. Denn die Emotion funktioniert im Film eben nur über Emotion und nicht, wie oft geglaubt wird, über den Effekt.

Gab es beim Dreh Überraschungen oder Hindernisse?