Schauspielerin Lina Beckmann : „Ich springe einfach“

Der König ist ein großes Kind. Auch wenn er schon längst zu alt für ein Schaukelpferd ist, liebt er es, darauf zu reiten, liebt bunte Ballons, infantiles Betragen, albernes Getue. Stets hängt sein Himmel voller Kugeln: Eine ewige Kirmes, bloß dass hier statt Bällen Köpfe rollen – und Richard III. gibt dazu den Anstoß, wenn er nicht gleich selbst zur Waffe greift. Denn er ist außerdem ein böses Kind – und bleibt es bis zu seinem Tod. Mit dunkler Hose und hellem Hemd, die Haare kurz und verstrubbelt, sieht er zwar nicht gerade zum Fürchten aus (zumindest bis er in Blut gebadet hat), doch er ist es. Wenn er – egal, wie herzlich – lacht, erzittert sein Reich.

Gespielt wird dieser Richard III. von Lina Beckmann. So hat es sich die Regisseurin Karin Henkel, mit der sie bereits öfter zusammenarbeitete, gewünscht. Aber hoppla, ist Richard III. in William Shakespeares Königsdrama nicht ein Mann? „Während der Proben haben wir kaum über das Geschlecht dieser Person nachgedacht, vielmehr über ihren Charakter“, erklärt die Schauspielerin Lina Beckmann beim Gespräch in Hamburg: „Und dann war die Frage nur noch, was ist das für ein Mensch?“

Die meisterhafte Travestie respektive der Plan zur Genderneutralität des Bösen gingen fulminant auf: Henkels Inszenierung von „Richard the Kid & the King“ – nach Shakespeare, ergänzt um Texte von Tom Lanoye und Luk Perceval und im Bühnenbild von Katrin Brack – wurde im Sommer 2021 bei den Salzburger Festspielen bejubelt und wird es ebenso in Hamburg, wo die Koproduktion mit dem Schauspielhaus inzwischen läuft.

Die Wahrheit liegt auf der Bühne

Für ihre Gestaltung des Richard erhält Lina Beckmann am 21. Mai in Bensheim den Gertrud-Eysoldt-Ring. Er ist einer der bedeutendsten Theaterpreise im deutschsprachigen Raum und mit 10 000 Euro dotiert. Gewürdigt wird damit eine „herausragende schauspielerische Leistung“, das heißt: Die Wahrheit liegt auf der Bühne. Was der Autor wollte, wie die Regie dies anpackte, ist unerheblich angesichts dessen, was eine Schauspielerin oder ein Schauspieler auf die Bretter zaubern, von denen Schiller meinte, dass sie die Welt bedeuten.

Dieses „Fest des Augenblicks“ (Luc Bondy) feiert Lina Beckmann, indem sie sich mit all ihrem künstlerischen Potential in den Kosmos der männlichen Bestie auf dem Thron versenkt. Als Ausgangspunkt dient die Frage, mit der sich die Regisseurin Karin Henkel dem Werk nähert: „Wie kann man vermeiden, dass ein Despot an die Macht kommt?“ Die instabile Gesellschaft ist dabei relevant, die weiß, dass Richard lügt, ein Verbrecher ist, mit ihm „die Zeiten gefährlich werden“ – und ihn trotzdem zum Regenten krönt.

Wie kriegt man eine solche außergewöhnliche Kreatur in den Griff? Lina Beckmann hat es wie immer bei ihren Figuren gemacht und ihre szenische Phantasie schon daheim beim Lesen des Stücks entfacht: „Da habe ich oft die ersten starken Assoziationen, sehe ein Bild, einen Habitus vor mir. Die schreibe ich an den Rand meines Textbuches und habe sie im Kopf, wenn die szenischen Proben beginnen. Diese Notizen sind wie die Gewürze, die ich in eine Suppe rühre.“

Scharf gepfeffert entwickelte Lina Beckmann auch das Psychogramm ihres radikal kaputten, anarchisch-abgründigen Königs: „Bei Richard war mein erstes Gefühl, dass ich in dieser Rolle wirklich alles darf. Ich muss mich nicht auf eine bestimmte Haltung festlegen, sondern kann die eine einnehmen, rotzfrech wieder rausspringen und in eine andere schlüpfen, ohne Netz und doppelten Boden. Ich fühle mich da wie ein Torwart, der blitzschnell auf die wechselnden Situationen reagieren muss.“