Klage gegen „Economist“ : Schauspielerin Enas Tablet will nicht als Model für Übergewicht taugen

Die irakische Schauspielerin und Talkmasterin Enas Taleb will die britische Wochenzeitung „The Economist“ verklagen. Grund ist ein Ende Juli veröffentlichter Artikel mit der Überschrift „Warum Frauen in der arabischen Welt dicker sind als Männer“, der mit einem Bild von Taleb beim jährlichen „Babylon International Festival“ versehen wurde.

Das Bild sei ohne ihr Einverständnis verwendet worden und verletze ihre Privatsphäre. Hauptargumentation des Artikels sei, dass Frauen in der arabischen Welt durch Armut und gesellschaftliche Beschränkungen zu Hause gehalten werden und es ih­nen dadurch erschwert wird, sich ausreichend zu bewegen – außerdem würden einige Männer „kurvige“ Frauen als attraktiver empfinden. In sozialen Medien wurde der Artikel ausführlich debattiert, die Qualifizierung „rassistisch“ und „sexistisch“ ließ nicht lange auf sich warten.

Enas Taleb bezeich­nete den Artikel als „eine Beleidigung für die arabische Frau im Allgemeinen und irakische Frauen im Besonderen.“ Sie frage sich, warum der „Economist“ sich „für dicke Frauen in der ara­bischen Welt und nicht in Europa oder Nordamerika“ interessiere. Am Mittwoch postete Taleb für ihre neun Millionen Follower auf Instagram ein Vi­deo ihrer Anwältin Samantha Kane, die in ihrem Namen eine Entschuldigung wegen der „Verleumdungsangelegenheit“ fordert. Von finanziellem Schadenersatz sprach die Anwältin nicht, die Schauspielerin selbst in In­terviews allerdings schon: Sie verlange Entschädigung für den emotionalen und sozialen Schaden, der ihr entstanden sei.