Wer sich Heinz Baumann ins Gedächtnis ruft, dürfte ein eher verknautschtes Gesicht vor Augen haben. Gab es ein Stück, in dem er nicht den Missmutigen, aber dann doch Gutherzigen, im entscheidenden Moment Zupackenden spielte?

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

In der beim Publikum durchgesausten Krimiserie „Lobster“ (1976) kam all das zusammen, was Baumann mit großem Erfolg 40 Jahre lang fürs Fernsehen in Einzelheiten spielte. Angefangen beim „Wirtshaus im Spessart“ mit Liselotte Pulver (1960), wirkte er zehn Jahre lang (1987–1997) als Kommissar Sudmann im ZDF-Krimi „SOKO 5113“ mit und bekam mit seiner Figur anschließend noch ein Solo. „Die Buddenbrooks“ und Karl Mays Kara Ben Nemsi hatte er auf der Liste, bei Heinrich Breloer spielte er 1993 Herbert Wehner (ziemlich lebensecht). Er trat im „Tatort“ und bei „Derrick“ auf und lieh als Synchronsprecher anderen seine markante Stimme. In der Serie „Adelheid und ihre Mörder“ bildete Baumann mit Evelyn Hamann von 1992 bis 2006 ein Traumpaar. Sein Kommissar Ewald Strobel war genau der wagnerkennende, leicht vertrottelte Sidekick, den die Hauptfigur Adelheid Möbius in dieser komischen Krimioper brauchte.

Mehr zum Thema 1/

Geboren wurde Heinz Baumann am 12. Februar 1928 in Oldenburg. Sein Vater war Schiffszimmermann, die Mutter Haushälterin. Der junge Baumann träumte vom Fliegen und wollte Testpilot werden. Doch stattdessen wurde er Schauspieler. Mit 20 Jahren zog er nach Quedlinburg in die DDR, kam nach drei Jahren wieder zurück in den Westen und spielte, bevor die Zeit im Fernsehen begann, in Hamburg, Köln, Stuttgart und München am Theater. Am vergangenen Samstag ist er in München im Alter von 95 Jahren verstorben. Er hinterlässt eine Tochter (die Schauspielerin Judith Richter) und einen Sohn.