Vor Gericht in New York

Vor Gericht in New York :

Vor Gericht in New York : Sarah Palin verliert Klage gegen „New York Times“

Die frühere amerikanische Vizepräsidentschaftskandidatin der Republikaner, Sarah Palin, ist mit einer Verleumdungsklage gegen die „New York Times“ gescheitert. Die Geschworenen-Jury wies den Vorwurf, die Zeitung habe sie bewusst schädigen wollen, zurück. Die „Times“ hatte 2017 in einem Leitartikel eine direkte Verbindung zwischen einer Anzeige von Palins politischem Unterstützungskomitee und einem Mehrfachmord in Arizona gezogen.

Die Anzeige hatte den Wahlkreis der demokratischen Abgeordneten Gabrielle Giffords in einem Fadenkreuz gezeigt. In Tuscon, Arizona hatte 2011 ein Angreifer das Feuer eröffnet, sechs Menschen getötet und vierzehn weitere verletzt, darunter Gabrielle Giffords. Die Ermittlungen der Polizei ergaben später, dass der Täter psychisch krank war und einen Groll gegen die Politikerin hegte, der mit der politischen Anzeige nichts zu tun hatte.

Sarah Palin hatte vor Gericht angeführt, die Zeitung und der für die Leitartikel in der „New York Times“ verantwortliche Redakteur James Bennet hätten bewusst die Wahrheit missachtet und eine politische Agenda gegen sie verfolgt. Die Zeitung trug vor, sie habe einen sachlichen Fehler begangen, diesen aber korrigiert und sich entschuldigt.

Schon vor der Entscheidung der Geschworenen hatte der Richter des Bezirksgerichts in New York, Jed Rakoff, in einem ungewöhnlichen Schritt angekündigt, dass er die Klage abweisen werde. Es sei Palins Anwälten nicht gelungen, der „Times“ Vorsatz oder Rücksichtslosigkeit nachzuweisen. “Nun sind wir zu demselben Ergebnis gekommen“, sagte Rakoff nach dem Urteil der Jury.

Sarah Palins Anwalt Kenneth Turkel sagte, man habe seine eigene Sicht auf die Beweislage, das Gesetz und die Fakten, die während des Prozesses zutage getreten seien. Er sei stolz auf seine Mandantin, die den Mut aufgebracht habe, in New York vor dem Bezirksgericht von New York gegen die „New York Times“ zu klagen. Das zeige „worum es in diesem System geht“. Die „New York Times“ begrüßte das Urteil. Es unterstreiche, dass es Personen des öffentlichen Lebens nicht erlaubt sei, Medien durch Verleumdungsklagen einzuschüchtern, wenn diese Fehler machten, die sie einräumten und korrigierten, sagte eine Sprecherin. Man sei dankbar, dass die Geschworenen und der Richter erkannt hätten, worin die rechtliche Absicherung der Presse bestehe und welch lebenswichtige Rolle diese für die Demokratie spiele.

Sarah Palin hatte vor Gericht gesagt, der Leitartikel der „New York Times“ habe sie emotional schwer belastet. Es sei „verheerend“ gewesen, die falsche Anklage zu lesen, sie habe etwas mit der Ermordung unschuldiger Menschen zu tun. „Ich fühlte mich machtlos.“ Der frühere „Times“-Redakteur James Bennet sagte aus, er habe nicht beabsichtigt, Sarah Palin zu schaden oder die Leser in die Irre zu führen. Er glaube auch nicht, dass der Leitartikel Palin für das Verbrechen verantwortlich gemacht habe.

Mehr zum Thema 1/

Ob Sarah Palin nun in Berufung geht, verriet Ihr Anwalt noch nicht. Die frühere Gouverneurin von Alaska hatte mit ihrer Klage gegen die „Times“ schon 2017 vor demselben Gericht keinen Erfolg gehabt. Es wird erwartet, dass sie den Fall vor den Supreme Court, das oberste Gericht, bringt, um eine Grundsatzentscheidung herbeizuführen. Zwei Richter hatten schon mitgeteilt, dass sie den Fall einer Revision unterziehen würden.

Im Jahr 1964 hatte der Supreme Court im Verfahren „Times v. Sullivan“ eine Grundsatzentscheidung zu Verleumdungsklagen von Prominenten gegen die Presse gefällt. Die Richter formulierten den Grundsatz, eine Verleumdungsklage von Personen des öffentlichen Lebens gegen eine Falschdarstellung in den Medien habe nur dann Erfolg, wenn „bösartige Absichten“ (actual malice) nachgewiesen würden.