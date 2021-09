Me-Too-Komödie : Salzburger Festspiele als Farce

Aktualisiert am

Michael Sturminger kennt die Salzburger Festspiele von innen. Jetzt hat er mit "Die Unschuldsvermutung" eine Me-Too-Komödie über deren Jubiläumssaison geschrieben. Es hätte eine Farce werden können, doch der Autor meint es am Ende gut.

Ada (Daniela Golposhin) „verziert“ ein Festspielplakat mit ihrem Kommentar zu Stardirigent Marius Atterson (Ulrich Tukur) in einer Szene des Films „Die Unschuldsvermutung“. Bild: dpa

Der Fehltritt ging ins Sperrholz der Orchestergrabenverkleidung. Nun sitzt der Fuß von David Roth fest. Doch selbst dieser Arbeitsklimakollaps bringt den Opernregisseur – Simon Schwarz spielt ihn als Rumpelstilzchen mit Designerbrille – nicht dazu, die Energiewende in die richtige Richtung zu lenken. Er reißt das Holz aus der Verankerung, stürzt sich auf die Proben-Dirigentin Karina Samus (Laura de Boer) und dann mit ihr zu Boden. Kollegen schreiten ein, denn – er würgt sie! Und plötzlich brauchen die Salzburger Festspiele, im hundertsten Jahr ihres Bestehens, einen neuen Regisseur für Mozarts „Don Giovanni“. Roth wird entsorgt: „Aus gesundheitlichen Gründen; das geht ja immer“, sagt die Festspielpräsidentin Hedi Gebetsreuther.

Ersatz muss her. Und Gebetsreuther (Michou Friesz) schlägt dem stets defensiv geduckten Festspielintendanten Christoph Winterblum (August Zirner) die Regisseurin Beate Zierau vor. Die allerdings ist die im Unfrieden geschiedene Ehefrau des Dirigenten Marius Atterson. Und der wiederum sitzt im Auge eines Orkans von Me-Too-Vorwürfen. Die Chefin des Freundeskreises der Festspiele lächelt die Vorwürfe weg, beruft sich auf die Sternstunden der Kunst, die ihr Atterson beschert habe, und auf die Unschuldsvermutung.

Michael Sturminger, der das Drehbuch für die Komödie „Die Unschuldsvermutung“ schrieb und für diese Produktion des SWR auch Regie führte, hat hier nicht nur eine Karikatur auf die Jubiläumssaison der Salzburger Festspiele gezeichnet, sondern auch auf die aktuelle Debatte um Fehlverhalten von Führungspersonal im Theaterbetrieb. Und er muss das Thema erspürt haben, noch bevor es in diesem Frühjahr heiß wurde. Denn die Dreharbeiten starteten schon im September 2020. Damit hat er dem öffentlich-rechtlichen Unterhaltungsfern- sehen eine Reaktionsschnelligkeit beschert, die es selten hat. Sturminger verantwortet den aktuellen „Jedermann“ der Festspiele und hat zudem „Tosca“ mit Anna Netrebko in Salzburg inszeniert. Er kennt den Betrieb.

Für die brillante Gehässigkeit von Dani Levy in dessen Farce auf das Lucerne Festival im „Tatort: Die Musik stirbt zuletzt“ (F.A.Z. vom 4. August 2018) fehlt es Sturminger an Wortwitz, vielleicht auch am Mut zum Risiko. Die Szene zwischen der Regisseurin Beate Zierau und dem Intendanten Winterblum ist gleichwohl ziemlich fies: Er bittet sie um einen Kompromiss bei den Proben mit ihrem Ex-mann. „Ohne Marius fehlen uns gleich fünfhunderttausend durch Wendell und Frau Rasche.“ Ihm entgegnet die Regisseurin: „Kunst kennt keine Kompromisse“, worauf er ihr windelweich beipflichtet.

Ulrich Tukur als Atterson ist nun kein Sex-Monster, sondern ein Trottel. Er mag schmierig sein und selbstgefällig, doch bleibt er irgendwie gutmütig, ganz wie die Filmmusik von Kyrre Kvam, die mit ihrem Umpah-Umpah in Moll alles auf den Ton eines Schmunzelkrimis bringt. Atterson kommt mit einem blauen Auge davon. Das eigentliche Biest in diesem Film muss Catrin Striebeck als Regisseurin Beate Zierau spielen. Sie darf dafür herhalten, dass Ausraster bei Führungskräften nicht genderspezifisch sind. Am Schluss ist sie aus dem Spiel, das die forsch-fröhliche Festspielpräsidentin und ihr rückgratloser Intendant zu einem guten Ende bringen. Als einzig ehrliche Haut darin darf wohl der Bühnenmeister Schani Karas (Robert Stadlober) gelten. Einen wie ihn nannte man früher, genderunsensibel, „einen feinen Kerl“.

