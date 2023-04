Der legendäre amerikanische Sänger und Schauspieler Harry Belafonte ist tot. Der Entertainer, der unter anderem für den Hit „Banana Boat Song“ bekannt ist, starb im Alter von 96 Jahren, wie amerikanische Medien am Dienstag übereinstimmend berichteten. Belafonte war ein Wegbereiter für schwarze Künstler in den USA und engagierte sich auch als Bürgerrechtsaktivist und im Kampf gegen Armut.

Geboren wurde Harry Belafonte am 1. März 1927 in New York. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen in Harlem auf. Sein Vater Harold Bellanfanti, ein Schiffskoch aus Martinique, verließ die Familie in Belfontes Kindheit. Die aus Jamaica stammende Mutter Melvine Love musste Harry Belafonte und seinen Bruder Dennis als Hilfsarbeiterin und Dienstmädchen alleine durchbringen. Einen Teil seiner Kindheit verbrachte Belafonte auf Jamaica, wo ihn seine Mutter in eine Pflegefamilie gab. Seine Kindheit in Armut beschrieb der Sänger später immer wieder als Anstoß, sich politisch und humanitär für Gerechtigkeit und Chancengleichheit einzusetzen.

In New York besuchte er die George Washington High School. Während des Zweiten Weltkriegs diente er 1943-1945 bei der US Navy, wo er nach eigenem Bekunden die ganze Härte der Rassentrennung erlebte. Mit der Ambition, den ersten schwarzen Hamlet auf der Bühne zu spielen, besuchte er 1946-1948 den vom deutschen Regisseur Erwin Piscator geleiteten Theaterworkshop an der New School for Social Research in Manhattan.

Als Schauspieler debütierte Belafonte am Vanguard Theater in Greenwich Village. Erstmals Beachtung fand er 1953, Erfolg am Broadway stellte sich 1955 mit „Three for Tonight“ ein. In Hollywood machten ihn „Bright Road“ (1953) und Otto Premingers Musical „Carmen Jones“ (1954) bekannt. Trotzdem wurden ihm in seiner langen Schauspielkarriere nach eigenem Bekunden die "wirklich reizvollen Rollen" nur äußerst selten angeboten.

Harry Belafontes Aufstieg zum "King of Calypso" verlief parallel zur Film- und Fernsehkarriere. Zunächst Sänger in Nachtclubs, wandte er sich Anfang der 1950er Jahre bevorzugt Folksongs zu. Vor allem die Volkslieder und Balladen der Westindischen Inseln, die er in seiner Jugend kennengelernt hatte, waren Bestandteil des Programms. Als Interpret des "Calypso" wurde er zum Star, Songs wie "Banana boat", "Island in the Sun", "Jamaica Farewell" oder "Coconut Woman" - immer wieder neu arrangiert - überstanden die wechselnden Zeitläufe unbeschadet bis heute. Aufgrund seiner gigantischen Erfolge - Belafonte war der erste Künstler, der von einer Schallplatte ("Calypso", 1956) mehr als 1 Million Exemplare verkaufte - erhielt er auch eine eigene Fernsehshow. Als hoch angesehener Sänger und engagierter Bürgerrechtler trat er 1961 auf der Gala zur Amtseinführung des US-Präsidenten John F. Kennedy in Washington auf.

Geradezu Markenzeichen seines öffentlichen Auftretens waren stets seine Natürlichkeit und seine bezwingende Freundlichkeit. 1983 war er gemeinsam mit Udo Lindenberg Bühnengast bei einem FDJ-Konzert in Ost-Berlin, wo ihn die SED als Friedensaktivist gegen die US-Nachrüstung präsentierte.

Der Entertainer engagierte sich in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung an der Seite von Martin Luther King, mit dem er seit 1956 befreundet war, für die Indianerbewegung, gegen die Apartheid in Südafrika, gegen den Krieg in Vietnam oder den chilenischen Faschismus. Keinen Hehl machte Belafonte aus seiner Verbundenheit mit dem kubanischen Machthaber Fidel Castro, den er mehrfach besuchte.

Belafonte war 1985 auch Mitinitiator des Schallplatten-Projekts „We are the World“ (Grammy Award), einer Spende von Künstlern für die Hungernden in Afrika. Die Single schrieb Musikgeschichte und spielte über 100 Millionen US-Dollar ein. Zum Großereignis wurde auch das „Live Aid Konzert“ 1985, für das Belafonte mit Musikern wie Lionel Richie, Bob Dylan und Mick Jagger auf der Bühne stand. 1987 zum UNICEF-Botschafter des guten Willens ernannt, reiste er nach Äthiopien und in den Sudan und warb für die weltweite Impfkampagne des UN-Kinderhilfswerks.

Seine Musik- und Bühnenkarriere ließ Belafonte zwischen 2003 und 2006 allmählich auslaufen, neue CD-Aufnahmen hatte es seit 1988 nicht mehr gegeben. Seine letzte Konzertreise - auch mit Deutschlandauftritten - fand 2004 statt. Mit 14 Filmen, rund 150 Millionen verkauften Tonträgern und zahlreichen Hits zählte Belafonte zu einem der erfolgreichsten Stars der internationalen Showszene. Vor der Kamera stand er nochmals 2006 für "Bobby", eine Produktion über die Ermordung Robert F. Kennedys, mit dem Belafonte eng befreundet war. 2016, mit 89 Jahren, war er noch Mitproduzent eines vier Minuten langen Schwarz-Weiß-Clips, der im Internet kursierte und mit Dokumentarszenen und -tönen Stellung gegen Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA bezog.