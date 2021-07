Reform von ARD und ZDF : Das Erste, das Zweite, die Dritten

Aktualisiert am

Für einen öffentlich-rechtlichen Algorithmus: Oliver Schenk (CDU) ist Chef der Staatskanzlei in Sachsen und Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten Bild: ZB

In der ARD tobt eine Debatte darüber, was im Netz und was im klassischen Fernsehprogramm läuft. Die Politik stellt die Weichen für „Online First“. Oliver Schenk, Chef der Staatskanzlei Sachsen, sagt, warum.