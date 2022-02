Angriff auf die Ukraine : Serbiens Presse verbreitet Putins Propaganda

Wladimir Putin hat nicht nur in Belarus einen Verbündeten. Serbiens Präsident Aleksandar Vučić steht ihm fest zur Seite. Und die Presse in Belgrad verdreht die Wahrheit Tag für Tag. Dort heißt es, die Ukraine habe Russland angegriffen.

Viele denken vermutlich, Belarus sei das einzige Land in Europa, das die russische Aggression gegen die Ukraine offen unterstützt. Doch der Kreml hat noch weitere Verbündete auf dem Kontinent. Einer der wichtigsten ist der EU-Beitrittskandidat Serbien. Viele Medien des Balkanstaates berichten in einer Weise über Russlands Aggression gegen die Ukraine, die sich von Kreml-Propaganda nicht unterscheidet. Mit­unter wird russische Berichterstattung der Einfachheit halber in serbischer Übersetzung gleich ganz übernommen.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien.



So titelte das Belgrader Boulevardblatt „Informer“ am Dienstag: „Die Amerikaner stürzen die Welt ins Chaos. Die Ukraine hat Russland angegriffen!“. Ähnlich die Titelseite der Billigzeitung „Alo“: „Die Welt am Rande einer großen Katastrophe: Die Ukraine hat Russland angegriffen!“. Večernje Novosti (Abendnachrichten) machte auf mit: „Blutvergießen an der russischen Grenze“. Im Untertitel werden Putin und die russische Behauptung zitiert, ukrainische „Saboteure“, die versucht hätten, auf russisches Gebiet vorzudringen, seien „liquidiert“ worden. Formal wird nur zitiert, doch die Wirkung ist eindeutig und gewollt – man macht sich die russische Darstellung zu eigen. Der „Srpski Telegraf“ konzentriert sich auf vermeintlich lokale Auswirkungen der Krise: „Putin schickt Truppen, um Serbien und die (bosnische) Serbenrepublik zu verbinden.“ Das sei nämlich Putins nächstes Ziel nach der Ukraine: Belgrad bei der Schaffung Großserbiens zu unterstützen. Der „Kurir“ titelt: „Putin: Russland hat alles für den Frieden in der Ukraine getan.“