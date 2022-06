Kreml-Propaganda in Italien : „Sie sind Bastarde und Abschaum“

Zwischen Italien und Russland tobt ein Propagandakrieg. Fast jeden Tag gibt es eine neue Eskalationsstufe. Beteiligt sind nicht nur die Medien – die traditionellen wie die sozialen beider Länder –, sondern auch die Regierungen in Rom und Moskau. Am Montag folgte der russische Botschafter Sergej Rasow einer tags zuvor ausgesprochenen Vorladung ins italienische Außenministerium. Bei dem Treffen wies der Generalsekretär des Ministeriums, Ettore Francesco Sequi, die Anschuldigungen Rasows zurück, wonach italienische Medien in der Berichterstattung über den Ukrainekrieg eine „antirussische Kampagne“ verfolgten, die diskriminierend sei und zu Übergriffen gegen russische Staatsbürger in Italien geführt habe. Dem Vernehmen nach äußerte sich Rasow bei dem Gespräch mit Sequi nicht. Stattdessen verbreitete die russische Botschaft in Rom auf ihrer Facebook-Seite später eine Mitteilung Rasows, in welcher dieser bekräftigte, dass „die von italienischen Medien verbreitete Propagandalinie als feindselig bezeichnet werden“ müsse. Damit verband der Botschafter die Aufforderung nach „Mäßigung und Ausgewogenheit, welche die italienische Außenpolitik im Interesse guter Beziehungen immer ausgezeichnet“ habe.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Was man in Moskau unter gemäßigt und ausgewogen versteht – nicht nur mit Blick auf Italien, sondern auf den Westen insgesamt –, machte dann am Dienstag der frühere russische Präsident und Regierungschef Dmitrij Medwedjew klar, der seit 2012 die Kreml-Partei „Einiges Russland“ führt und zudem Vizechef des Sicherheitsrates von Präsident Wladimir Putin in Moskau ist. In einem Post auf Telegram vom Dienstag begründete Medwedjew den scharfen Ton seiner antiwestlichen Tiraden: „Ich werde oft gefragt, warum meine Telegram-Posts so hart sind. Die Antwort ist: Weil ich sie hasse. Sie sind Bastarde und Abschaum. Sie wollen unseren Tod, den Tod Russlands. Und solange ich lebe, werde ich alles tun, um sie verschwinden zu lassen.“ Der italienische Außenminister Luigi Di Maio wies die Einlassungen Medwedjews als „sehr ernst und gefährlich“ zurück: „Das sind keine Zeichen einer Dialogbereitschaft, einer Öffnung in Richtung Waffenstillstand, eines Versuchs, einen Frieden zu erreichen. Sondern es sind unmissverständliche Worte der Bedrohung gegenüber denjenigen, die sich beharrlich um Frieden bemühen.“ Die Worte Medwedjews „erfüllen uns auch deshalb mit großer Sorge, weil sie vom stellvertretenden Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrates stammen“, schrieb Di Maio.