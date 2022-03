Russlands Propagandakrieg : Die Realität sieht ganz anders aus

Nach dem Machtverständnis von Wladimir Putin gehört die Ukraine zu Russland, in sein Reich. Bis zum 24. Februar haben das nicht alle verstanden. Mit dem Angriff, den Putin befohlen hat, und dem Krieg, mit dem er das Land überzieht, weiß es jeder. Die Opfer, die sein Machtstreben kostet, die Leben, die er vernichtet, in der Ukraine, in Russland, spielen für den Herrscher im Kreml keine Rolle. Er hat der Ukraine den Krieg erklärt und der gesamten freien Welt.

Wie weit dieser Machtanspruch reicht, erkennt man nicht nur auf dem Schlachtfeld, in welches die russische Armee die Ukraine verwandelt, man erkennt es auch im Propagandakrieg, den Putin führt und den die Europäische Union angenommen hat, indem sie die russischen Staatsmedien mit Sanktionen belegt. Sanktionen gegen ausländische Medien hatte Putin schon vorher verhängt, die letzten verbliebenen inländischen, unabhängigen Medien hat er dichtgemacht. Auch ARD und ZDF setzen die Berichterstattung aus Moskau vorläufig aus.

Mit dem neuen Mediengesetz stellt er jede Äußerung über die Armee, die seine Angaben zum Krieg in der Ukraine konterkariert, unter das Rubrum „Fake News“ und bestraft sie mit bis zu fünfzehn Jahren Haft.

Doch auch das reicht ihm nicht. Mit dem Angriff auf die Ukraine dehnt er die Kampfzone aus – bis zu uns. Das kann man zum Beispiel daran erkennen, dass die russische Medienbehörde Roskomnadsor deutschen Internetfirmen Drohschreiben schickt, in denen sie sie auffordert, Inhalte ukrainischer Medienkunden nicht zu verbreiten. Wegen „Verstoßes gegen die Anordnung der Informationsverbreitung“ seien Webhoster, also Firmen, die Inhalte von Kunden ins Netz transportieren, verpflichtet, binnen eines Tages „illegale“ Inhalte bei den Produzenten anzuzeigen und dafür zu sorgen, dass diese gelöscht werden.

Verboten seien die betreffenden Informationen auf dem „Territorium der Russischen Föderation“. Das bedeutet, dass die von Putins Truppen angegriffene Ukraine nach dem Verständnis seiner Medienaufsicht schon jetzt zu Russland gehört. Dass das Schreiben mit Verweis auf eine Anordnung des russischen Generalstaatsanwalts vom 24. Februar verschickt wurde, zeigt, dass Putin mit einer schnellen Unterwerfung der Ukraine gerechnet hat.

Verdrehte Tatsachen

Dass dem nicht so ist, stellt seine Propaganda nicht vor grundsätzliche Probleme. Sie verändert das Vokabular, aber nicht die Stoßrichtung. Bei RT DE, das im Internet weiter abgerufen werden kann, ist nach wie vor von der „Entnazifizierung“ der Ukraine die Rede, aber nicht mehr von einer „Sonderoperation“, sondern von Krieg. An diesem haben selbstverständlich die „Nazis“ in Kiew schuld.

Dekliniert wird die Umkehrung der Wahrheit in jedem einzelnen Punkt. So ist bei RT DE nicht die russische Armee für das Feuer am Atomkraftwerk Saporischschja verantwortlich. Das habe, heißt es, die ukrainische Armee mit einer „ungeheuerlichen Provokation“ verursacht. Von ukrainischer Seite heißt es, die Russen hätten das Feuer am Atomkraftwerk durch Beschuss ausgelöst. Bei RT gilt allein das Wort des russischen Verteidigungsministeriums Igor Konaschenkow.