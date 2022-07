Russlands digitale Kriegsführung : „Alle Abteilungen zum Kampf!“

Aktualisiert am

Wie sicher ist man vor Cyberangriffen? Blick auf Glasfaserkabel in einem Frankfurter Rechenzentrum. Bild: Ilkay Karakurt

Der russische Vernichtungskrieg gegen die Ukraine findet nicht nur auf dem Schlachtfeld statt, in das Putins Armee das ganze Land auf kriegsverbrecherische Weise verwandelt. Die russischen Cyberangriffe setzen ebenfalls auf maximale Eskalation. Sie zielen auf zivile Infrastruktur und sind umfassender, als meist berichtet wird.

Die jüngste Meldung zu den Attacken stammt vom Verteidigungsminister Litauens, Arvydas Anusauskas. Seit die Regierung mitgeteilt habe, dass man den Transport von Gütern, die unter die Sanktionen der EU fallen, in die russische Enklave Ka­liningrad unterbinde, sei man ununterbrochenen russischen Hackerattacken ausgesetzt. „Dieser Cyberkrieg ist seit Jahren im Gange, sagte Anusauskas in einem Radiointerview, „aber dieses Ausmaß und diese Intensität, die noch nicht die höchste Stufe erreicht haben dürften, stellen wir zum ersten Mal fest.“ Verantwortlich für die An­griffe sei die russische Hackergruppe „Killnet“. Sie setze auf DDoS-Attacken, um den Zusammenbruch von Servern herbeizuführen. „Killnet“ hat andere Gruppen aufgerufen, an den Angriffen teilzunehmen. „Killnet“ hat laut Agentur Bloom­berg schon zahlreiche NATO-Staaten angegriffen. Es könne sein, sagte der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis, das sein Land die Hilfe der NATO-Partner brauche.