Medwedjew nennt Kriegsziel : „Russlands Grenzen sind grenzenlos“

Aktualisiert am

Dmitri Medwedjew im Originalton, Anfang Juni über die Ukrainer, Gegner des Kreml und den Westen: „Die Leute fragen mich oft, warum meine Telegram-Beiträge so hart sind. Die Antwort ist, dass ich sie hasse. Sie sind Bastarde und Abschaum. Sie wollen den Tod für uns, für Russland. Und solange ich am Leben bin, werde ich alles tun, um sie verschwinden zu lassen.“ Bild: dpa

Dmitri Medwedjew, der ehemalige Präsident Russlands und eifrige Mitstreiter von Wladimir Putin, hat in der Nacht zu Dienstag auf seinem Account des sozialen Netzwerks VKontakte seinen bislang brutalsten politischen Text veröffentlicht: Er kündigt unverhohlen die Wiederrichtung des sowjetischen Imperiums mit maximaler Grenzausdehnung an. VKontakte ist das russische Pendant zu Facebook und in der russischsprachigen Welt extrem populär. Innerhalb von zehn Minuten wurde sein Text gelöscht und einige Stunden später eine offizielle Erklärung über die Nachrichtenagentur RIA Novosti verbreitet, dass „Hacker sein Konto angegriffen haben“ sollen.

Schon von etwa sechs Tagen hatte Medwedjew auf Telegram eine Landkarte veröffentlicht, wie die Ukraine künftig aussehen solle. Sie zeigt das Land als winziges Gebiet rund um Kiew, wobei die restliche Ukraine überwiegend zu Russland gehört. Wolhynien in der Nordwest-Ukraine wird als polnisch ausgewiesen, kleinere Teile im Südwesten erscheinen als rumänisch. Dazu platzierte Medwedjew eine Karte der Ukraine, die das Land etwa so zeigt wie vor der Annexion der Krim: „Das ist die Ukraine, wie sie im psychotropischen Gehirn des Präsidenten der Ukraine existiert“, donnerte Medwedjew dazu. Mit dem Wort „psychotropisch“ unterstellt er einmal mehr, dass Wolodymyr Selenskyj drogensüchtig sei.