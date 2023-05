Exilierte Mitstreiter des inhaftierten russischen Oppositionellen Alexej Nawalnyj haben Wladimir Solowjow, einem der wichtigsten Propagandisten von Präsident Wladimir Putin, eine Zweitfrau sowie Zwillinge mit amerikanischen Pässen zugeordnet. Solowjow ist für Putin in vielen Bildschirmformaten tätig. Mal raunend, mal brüllend bezeichnet er den Angriffskrieg gegen die Ukraine als „heiligen Krieg“ gegen „Nazis“ und „Satan“ und fordert regelmäßig Nuklearschläge gegen die Ukraine und den Westen, insbesondere die Vereinigten Staaten.

Unter dem Titel „Das amerikanische Geheimnis von Wladimir Solowjow“ hat Nawalnyjs Antikorruptionsjäger Georgij Alburow nun eine Recherche veröffentlicht, der zufolge Solowjow seit Langem eine Zweitfamilie mit der russischen Basketballspielerin Swetlana Abrossimowa hat.

Gemeinsamer Fahrer, gemeinsame Adresse

Alburow beruft sich unter anderem darauf, dass Solowjow und Abros­simowa einen gemeinsamen Fahrer genutzt, Covid-Tests gleichzeitig abgelegt und dabei eine Adresse und Telefonnummer angegeben hätten. Auch einen gemeinsamen Flug der beiden nach New York Anfang 2016 fand Alburow und dann im Jahr darauf besonders viele Flüge Solowjows in die Vereinigten Staaten, wo Abrossimowa im Juni jenes Jahres Zwillingsmädchen zur Welt gebracht habe, deren Vatersname Wladimirowna laute.

Nach amerikanischem Recht erhalten in den USA geborene Kinder die Staatsangehörigkeit des Landes, was traditionell reiche Russen in amerikanische Geburtskliniken lockt. Auch Abrossimowa sei mit einem amerikanischen Pass gereist. Alburow ordnete ihr auch eine Luxusimmobilie in Sotschi direkt am Schwarzen Meer in Nachbarschaft zu anderen Systemprofiteuren zu. Dort halte sich Solowjow häufig auf. Alburow hebt hervor, dass ihn Solowjows Privatleben und damit auch die Zweitfamilie, deren Existenz mehrere Personen aus dem Umfeld des Propagandisten bestätigt hätten, nicht als solche interessierten, dass aber die Scheinheiligkeit doch Grenzen haben müsse.

Nawalnyj selbst hatte Solowjow bereits vor mehreren Jahren Villen am italienischen Comer See zugeordnet, von denen den Fernsehmann erst im Frühjahr 2022 verhängte EU-Sanktionen abgeschnitten haben. Solowjow habe gut für ein Leben nach Putin vorgesorgt, sagte Alburow nun. Dagegen müssten die Russen die Ergebnisse der langjährigen Arbeit des Propagandisten selbst bewältigen.