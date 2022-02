Klage gegen Sendeverbot : RT DE sendet munter weiter

Der russische Staatsender RT DE geht vor Gericht gegen das von den Landesmedienanstalten ausgesprochene Sendeverbot in Deutschland vor. Die RT DE Productions GmbH habe vor dem Verwaltungsgericht Berlin den Antrag auf Aufhebung des Sendeverbots gestellt, teilte das russische Staasfernsehen in Moskau mit. Die Landesmedienanstalten hatten die Ausstrahlung von RT DE untersagt, weil sich der Sender nicht um die in Deutschland notwendige Sendelizenz bemüht hat. RT DE meint, eine solche gar nicht zu benötigen, weil man kein eigener Sender sei, sondern nur Inhalte produziere, ausgestrahlt werde das Programm von TV-Novosti in Moskau.

Wirksam ist das ausgesprochene Sendeverbot ohnehin nicht. Wie man auf Empfang schaltet, erklärt RT DE seinen Nutzern ganz genau. Auf der Website des Senders findet sich eine detaillierte Anleitung, wie das Programm des Fernsehsenders über den Eutelsat-Satelliten 16A empfangen werden kann, nachdem die Verbreitung über den leistungsstärkeren Satelliten 9B eingestellt worden ist. RT DE ist die ganze Zeit über mit Live-Angeboten präsent – trotz der Untersagung der Verbreitung durch die Kommission für Zulassung und Aufsicht der Medienanstalten (ZAK) am 1. Februar, weil für die RT DE Productions GmbH keine Lizenz vorliegt. Der Bescheid wird erst nach einem Monat rechtskräftig – in dieser Zeit kann kann Putins Propagandasender die rechtlichen Mög­lichkeiten ausschöpfen, wie es jetzt geschieht. Auch während der juristischen Auseinandersetzung sind die Inhalte von RT DE nicht verboten, wie von russischer Seite behauptet worden ist, sondern sie können nach wie vor auf Abruf oder auch über so­ziale Netzwerke genutzt werden.

Lizenz ist notwendig

Beim neuen Medienstaatsvertrag, der im November 2020 in Kraft trat, wurde intensiv über die weitere Notwendigkeit von Rundfunklizenzen diskutiert. Letztendlich hielten die Länder an einer solchen Genehmigung aber weitgehend fest. Der Gesetzgeber wollte sicherstellen, dass unter den Rundfunkbegriff weiter die Angebote fallen, die von Aktualität, Suggestivkraft und Breitenwirkung geprägt sind, die das Bundesverfassungsgericht als Wesensmerkmale des Rundfunks definiert hat. An diese Lizenzpflicht müssen sich nicht nur ausländische Programmanbieter halten, sondern auch deutsche. Beispielsweise verweigerten die Landesmedienanstalten einem re­daktionell gestalteten Bundestagsfernsehen 2013 eine Lizenz. Auch „Bild TV“ benötigte nach gerichtlicher Klärung eine Rundfunkzulassung.

Seit 2014 ist RT DE – früher „Russian Today“ – mit einer Redaktion in Deutschland präsent, und es ist mehr als fraglich, dass ein Programmanbieter, der für dieses Jahr nach eigenen Angaben ein Budget von zirka 32 Millionen Euro aus dem russischen Staatshaushalt zur Verfügung hat, sich mit dem deutschen Medienrecht nicht auskennt. Weshalb hat man 2021 versucht, in Luxemburg eine Lizenz zu erhalten und auch in Serbien, wo es schließlich gelang? Wenn sich nun in Berlin-Adlershof die Redaktionsleitung und in Moskau die Chefs von TV-Novosti und Regierungsvertreter über die Entscheidung der ZAK empören und überrascht zeigen, ist das Heuchelei. Die Berufung auf die serbische Lizenz und damit auf das „Europäische Übereinkommen über das grenzüberschreitende Fernsehen“ von 1989 ist mehr als fragwürdig, weil diese Vereinbarung die letztendliche Zuständigkeit der jeweiligen, dem Vertrag beigetretenen Länder nicht in Frage stellt.

Mehr zum Thema 1/

Die Medienanstalten stehen also wei­ter in der Verantwortung, das deutsche Recht durchzusetzen. Die RT DE Productions GmbH geht nun gerichtlich gegen den Bescheid vor. Wie die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB) bestätigte, könnte sie erklären, dass sie die Vollstreckung des Sendeverbots bis zu einem bestimmten Zeitpunkt aussetzt. Das muss sie aber nicht. Das Gericht könnte einen sogenannten Hängebeschluss fassen, der einstweilen feststellt, dass RT DE weitersenden darf – oder nicht.