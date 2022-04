Russische Propaganda : Lügen zum Massaker von Butscha

Die Leiche eines Mannes mit auf dem Rücken gefesselten Händen, aufgenommen in Butscha am Sonntag, 3. April 2022 Bild: dpa

Den Gräueltaten der russischen Besatzer folgt die Kreml-Propaganda auf dem Fuß. Sie weist das bekannte Muster auf: Das Gegenteil dessen, was geschehen ist, wird als Wahrheit ausgegeben, die Fakten, von denen Augenzeugen und unabhängige Journalisten berichten, werden ins Gegenteil verkehrt. Am Beispiel der Morde an Zivilisten im Norden von Kiew zeigt sich das in zynischer Konsequenz.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Von bislang 410 offiziell bestätigten Opfern berichten Korrespondenten, mit einer vierstelligen Zahl erschossener Zivilisten sei zu rechnen, heißt es. Die ukrainische Staatsanwaltschaft hat Untersuchungen angekündigt, fünfzig Forensiker sollen sich um die Identifizierung der Toten kümmern. Eine Untersuchung des Internationalen Strafgerichtshofs über mögliche Kriegsverbrechen in der Ukraine ist in Vorbereitung. Bezeugt werden die Massaker von zahlreichen Augenzeugen.