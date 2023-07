Seit Mittwoch kursiert ein russisches Propagandavideo in den sozialen Medien. Es zeigt, wie eine deutsche Familie angeblich zugunsten der Ukraine enteignet wird.

In dem etwa einminütigen Clip klingeln vermeintliche Bundeswehrsoldaten an der Haustür und räumen das Haus leer. Abschließend hängen sie ein Bild des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf und rufen „Heil Selenskyj“. Das Video endet mit einer Einblendung auf Deutsch: „Ist dein Haus in der Nato? Akzeptiere die Nato in deinem Haus.“

Bevor der Clip ganz endet, wird dem Sohn sein Kuscheltier-Leopard abgenommen – offenbar in Anspielung auf die Panzer, die Deutschland der Ukraine geliefert hat. Offensichtlich soll das Video Stimmung gegen die Unterstützung der Ukraine machen.

Verbreitet wurde der Film nach Angaben des unabhängigen russischen Nachrichtenportals „Meduza“ unter anderem von kremlnahen „Kriegsberichterstattern“ und Propagandisten zunächst auf deutschen und niederländischen Twitteraccounts.

Laut „Meduza“ bezeichneten russische Nachrichtensender das Video als „politische Werbung aus Deutschland“, ein Moderator des Senders „Channel One“ habe die AfD als Urheber des Videos genannt. Auf Anfrage des „Münchner Merkurs“ gibt die Partei allerdings an, nicht Urheberin des Propagandavideos zu sein. Auch „Meduza“ schließt eine Beteiligung der AfD aus. Im Video wird die Partei nicht erwähnt, und ihr Logo ist auch nicht zu sehen.

Wie Recherchen des unabhängigen russischen Nachrichtenportals „Agentstvo“, des Journalisten Ilya Ber und von Radio Liberty zeigen, stammt der Propagandafilm sehr wahrscheinlich aus Russland. Die Investigativjournalisten haben mehrere Darsteller im Clip als russische Schauspieler identifiziert: Der Ehemann wird von Valentin Vorobyov, die Ehefrau von Yulia Konyukhova und die Generälin von Yulia Mandriko gespielt. Igor Aleksyev spielt einen ihrer Untergebenen. Wie „Meduza“ weiter berichtet, sollen sich die Schauspieler nicht zu dem Clip geäußert und sich auf Verschwiegenheitserklärungen bezogen haben. Ber bezeichnet das Video auf Facebook als „weitere russische Propagandafälschung“.