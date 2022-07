Journalistin protestiert : „Putin ist ein Mörder“

Die russische Journalistin Marina Owsjannikowa hat abermals gegen den russischen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine protestiert. Allein in der Nähe des Kremls unterwegs, zeigte sich ein Plakat, auf dem zu lesen war: „Putin ist ein Mörder“, und „Seine Soldaten sind Faschisten“. Aufnahmen ihres Protests stellte Marina Owsjannikowa am vergangenen Freitag auf ihrem Telegram-Kanal ein. Am Sonntag berichtete ihr Team, wiederum über Telegram, Owsjannikowa sei festgenommen und für einige Stunden in das Krasnoselski-Polizeirevier in Moskau gebracht worden. Bilder ihrer Verhaftung zeigen, dass sie von zwei Polizisten zu einem weißen Lieferwagen geführt wird. Inzwischen sei die Journalistin wieder auf freiem Fuß, berichtet das unabhängige russische Menschenrechtsmedienprojekt „OVD-Info“. Owsjannikowa selbst schrieb in der Nacht zu Montag auf ihrer Facebookseite: „Ich bin wieder zu Hause, alles ist gut.“ Sie fügte hinzu: „Jetzt weiß ich, dass es besser ist, mit meinem Pass das Haus zu verlassen.“

Die 44 Jahre alte Marina Owsjannikowa wurde durch ihre erste Protestaktion am 14. März international bekannt, als sie während der Abendnachrichten des Staatssenders „Perwy Kanal“ mit einem Pappschild gegen den russischen Angriffskrieg protestierte. Die ehemalige Mitarbeiterin des Senders schlich sich hinter die Nachrichtensprecherin und hielt in der Rücken ein Plakat mit den Worten: „Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen“ in die Kamera. Nach der Protestaktion befand sie sich kurz in Polizeigewahrsam, wurde aber wieder freigelassen und zu einer Geldstrafe von 30.000 Rubel (rund 250 Euro) verurteilt. Danach verbrachte sie mehrere Monate im Ausland und arbeitete kurzzeitig für die Tageszeitung „Die Welt“. Anfang dieses Monats hatte sie ihre Rückkehr nach Russland angekündigt, um sich um einen Sorgerechtsstreit um ihr Kind zu kümmern.

Aktionen, wie sie Marina Owasjannikowa unternimmt, gelten der mehrfach verschärften Gesetzeslage nach als „Falschinformationen“ und „Verunglimpfung“ der Armee. Sie sind strafbar und können mit langen Freiheitsstrafen geahndet werden. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gilt vor allem die „Diskreditierung der Armee“ als Anklagepunkt. Owsjannikowas Anwalt vermutete, dass seine Mandantin unter diesem Verdacht stehe. Jedoch habe die russische Justiz bislang keine weiteren Ermittlungen gegen Owsjannikowa eingeleitet.