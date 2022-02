„Propagandainstrument“ : RT gerät in England in die Kritik

Aktualisiert am

RT gerät in England in die Kritik

Die britische Kulturministerin Nadine Dorries lässt Maßnahmen gegen RT in Großbritannien prüfen. Bild: Reuters

Unter dem Druck von Parlamentariern hat die britische Kulturministerin Nadine Dorries die Medienregulierungsbehörde angewiesen, die Sendeinhalte von Russia Today (RT) zu überprüfen. Zuvor hatte der Oppositionsführer Keir Starmer von der Labour Party den englischsprachigen Kanal des vom Kreml finanzierten russischen Senders als Präsident Putins „persönliches Propagandainstrument“ kritisiert. Im Zusammenhang mit seiner Kritik an den spärlichen Sanktionen der Regierung Johnson gegen Russland forderte Starmer ein Verbot von RT. Premierminister Boris Johnson erwiderte, dass die Entscheidung darüber in einer Demokratie, die an das Recht der freien Rede glaube, der Medienaufsichtsbehörde Ofcom und nicht Politikern obliegen solle.

Nadine Dorries schrieb der Geschäftsführerin von Ofcom, RT sei nachweislich an der globalen Desinformationskampagne des Kreml beteiligt. Die Ministerin forderte frühzeitige und transparente Maßnahmen zur Einschränkung der russischen Möglichkeiten, Propaganda zu verbreiten. Die Regulierungsbehörde ließ mitteilen, sie habe die Berichterstattung über die Ukraine genau im Blick. RT erwähnte sie allerdings nicht.

Einige Abgeordnete haben im Hinblick auf ein Verbot des russischen Senders aus Sorge um russische Vergeltungsmaßnahmen Bedenken geäußert. Die BBC beschäftige sich für Millionen von Menschen bereits umfassend mit Putins Propaganda. Die schottische Erste Ministerin Nicola Sturgeon bekundete ihr „Entsetzen“ darüber, dass ihr Vorgänger Alec Salmond weiterhin für RT tätig ist. Salmond moderiert seit 2017 seine eigene Talkshow bei dem Sender. Im Zusammenhang mit dem russischen Giftangriff in Salisbury und dem Krieg in Syrien hatte Ofcom vor drei Jahren wegen wiederholter Verstöße gegen die Objektivitätsvorschriften ein Bußgeld von 200.000 Pfund gegen RT verhängt.