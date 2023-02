Im Prozess des Wahlmaschinenherstellers Dominion Voting Systems gegen Fox News hat Rupert Murdoch, Chef der Mutterfirma News Corp., eingestanden, dass „einige unserer Kommentatoren“ die Mär von der gestohlenen Wahl „bekräftigt“ hätten. Jeanine Pirro habe das getan, sagte Murdoch, ebenso Lou Dobbs, Maria Bartiromo „vielleicht“ und auch Sean Hannity „ein bisschen“. Der Sender selbst, sagte Murdoch, habe diese Aussagen allerdings nicht bekräftigt.

Sie hielten es für Unsinn und verbreiteten es doch

Fox News wird von Dominion beschuldigt, Donald Trumps Lüge vom Wahlbetrug nach der verlorenen Präsidentschaftswahl 2020 durch die Manipulation von Dominion-Wahlmaschinen verbreitet und damit den Ruf des Wahlgeräteherstellers geschädigt zu haben.

In vor Gericht veröffentlichten Kurznachrichten und E-Mails war in der vergangenen Woche deutlich geworden, dass sowohl Murdoch als auch andere ranghohe Verantwortliche sowie die Talkmaster des Senders die Geschichte vom Wahlbetrug für Unsinn hielten – und dennoch vor laufenden Kameras den kruden Thesen, die von Trump und seinen Anwälten Sidney Powell und Rudy Giuliani in Umlauf gebracht wurden, weiter Aufschwung gaben, um nicht Zuschauer zu verlieren, die der Wahrheit lieber nicht ins Gesicht schauen wollten.

„Wir haben dies als Nachricht behandelt“

Sein Sender habe versucht, „eine Grätsche auf dem Grat zwischen dem Speien von Verschwörungstheorien und der Klarstellung, dass diese in Wirklichkeit falsch sind, zu machen“, sagte Murdoch laut Veröffentlichungen einer Anhörung des Medien-Tycoons unter Eid im vergangenen Monat. „Wir haben dies als die Nachricht behandelt, dass der Präsident und seine Anwälte es sagten“, so Murdoch.

Vor Gericht wird die Frage verhandelt, ob Fox News diese Falschinformationen wider besseres Wissen verbreitete. Nach amerikanischem Recht muss bei einer Klage wegen Rufschädigung gegen die Medien nachgewiesen werden, dass dies in böser Absicht – „with actual malice“ – geschah. Der Prozess beginnt am 17. April, die jetzt veröffentlichten Dokumente dienen der Klärung der Beweislage.

Auf die Frage eines Dominion-Anwalts, ob Murdoch hätte verhindern können, dass Trumps Anwalt Rudy Giuliani die Falschbehauptungen vor laufender Kamera weiterverbreitete, sagte der: „Das hätte ich tun können. Aber ich habe es nicht getan.“ Es sei ein „Fehler“ gewesen, sagte Murdoch weiter, den Trump-Freund und Unternehmer Mike Lindell in die Show des Fox-News-Quotenbringers Tucker Carlson einzuladen und ihn dort die Thesen vom Wahlbetrug weiter verbreiten zu lassen. „Im Rückblick hätten wir das stärker kritisieren müssen“, sagte Murdoch.

Hatte Murdoch Zweifel? „Oh, ja.“

Murdochs Zugeständnisse geben einen weiteren Einblick in die zynischen Entscheidungen hinter den Kulissen des Senders, der sich bei seinen Zuschauern unbeliebt gemacht hatte, als er als erste Nachrichtenorganisation den wichtigen Bundesstaat Arizona für Joe Biden ausgerufen hatte – korrekt, wie sich zeigte. Murdoch betonte, er habe sich dem Druck von Trumps Mitarbeitern, darunter seinem Schwiegersohn Jared Kushner, die Prognose über Arizona zurückzunehmen, nicht gebeugt. Auf die Frage eines Dominion-Anwalts, ob die Einschätzung richtig sei, dass Murdoch die Behauptungen von massivem Wahlbetrug anzweifelte, sagte der: „Oh ja.“

Murdochs Äußerungen stehen im Widerspruch zu den Behauptungen der Anwälte von Fox News, der Sender habe niemals die Wahlbetrugs-Behauptungen bekräftigt, die Sidney Powell und Rudy Giuliani zumeist unwidersprochen in den Shows von Dobbs, Bartiromo und Hannity aufstellten. Fox News behauptete zudem, die Moderatoren selbst hätten nicht gewusst, dass die von ihren Gästen vertretenen Behauptungen falsch waren – was durch die Veröffentlichung zahlreicher Kurznachrichten und E-Mails widerlegt wurde, in denen etwa Hannity und Carlson diese Aussagen in Zweifel zogen und als „verrückt“ bezeichneten. Der „New York Times“ sagte der Medienanwalt Lee Levine, das erweise sich als „ziemlich überzeugendes Argument, dass Fox die Richtigkeit dessen, was da gesagt wurde, bekräftigt hat.“

Murdoch räumte ein, dass er in einem Gespräch mit seinem Sohn Lachlan, der die Fox Corp. führt, und der Fox-News-Chefin Suzanne Scott über die „Richtung, die Fox einschlagen sollte”, debattierte, nachdem Zuschauer offenbar zu kleineren Kanälen abgewandert waren. Die Senderchefin Suzanne Scott hatte den Unterlagen zufolge geäußert, dass „wir aufpassen müssen, die Zuschauer nicht zu vergrätzen.“

Trumps Schwiegersohn bekam Infos

Murdoch gestand außerdem ein, dass er Trumps Schwiegersohn Jared Kushner mit vertraulichen Informationen über die Wahlanzeigen der Biden-Kampagne und über Debattenstrategien versorgte. Aus den vor Gericht offengelegten Unterlagen geht zudem die enge Zusammenarbeit von Fox News und der Trump-Kampagne hervor. Unter anderem ist demnach Trumps Entscheidung, Sidney Powell schließlich aus seinem Team zu entfernen, von heftiger Kritik aus Fox-Kreisen befeuert gewesen – hinter den Kulissen.

Fox argumentiert, dass die Skepsis seiner Mitarbeiter gegenüber der von Rudy Giuliani und Sidney Powell verbreiteten Thesen nicht ausreichten, um böse Absicht zu zeigen und damit die rechtliche Hürde einer Verleumdungsklage zu nehmen. Die Klage von Dominion ziele darauf ab, Journalisten von ihrer Pflicht, über die Aussagen eines amtierenden Präsidenten zu berichten, abzuhalten. Sie verletzte den ersten Verfassungszusatz, der die Pressefreiheit garantiert.