Dem österreichischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk ORF stehen entscheidende Wochen bevor. Zum einen wird darüber diskutiert, ob und wie der Einfluss der (Partei-)Politik auf die Sendeanstalt verringert werden müsse. Zuletzt sind zwei Führungsposten vakant geworden, weil ihre Inhaber sich, so die Vorwürfe, zu eng an die Wünsche von Politikern angelehnt hätten, der eine an die rechte FPÖ, der andere an die christdemokratische ÖVP. Zum anderen steht eine Entscheidung über die künftige Finanzierung des ORF an.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Am Freitag trat der Leiter des ORF-Landesstudios Niederösterreich, Robert Ziegler, zurück. Am Wochenende zuvor war in dem Bundesland Wahltag gewesen, die ÖVP erlitt in ihrer Hochburg schwere Verluste. Wie zufällig waren einige Wochen vor der Wahl Berichte aufgetaucht, wonach Ziegler regelmäßig in die Berichterstattung des Landesstudios eingegriffen habe, damit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner oft und gut ins Bild gesetzt werde. Die ORF-Zentrale setzte eine Untersuchungskommission ein. Deren Ergebnissen kam Ziegler mit seinem Rücktritt nun zuvor. Schon vergangenes Jahr trat TV-News-Chef Matthias Schrom zurück, von dem trauliche Chats mit dem früheren FPÖ-Vorsitzenden Heinz-Christian Strache über ORF-Interna bekannt geworden waren.

Nicht nur die ÖVP hat Drähte zum ORF

Dass die ÖVP in der Landeshauptstadt St. Pölten mit dem dortigen ORF-Landesstudio einen engen Pas de deux tanzt, war so geheim wie der Umstand, dass der Papst katholisch ist. Dass die Berichte nun lanciert wurden und eine so starke Wirkung entfalten, hat damit zu tun, dass die ÖVP durch all die Chat-Affären aus dem Nachlass der „türkisen“ Truppe um Sebastian Kurz praktisch wehrlos ist. Außerhalb ihrer Hochburg fühlt sie sich – wie die FPÖ – traditionell im ORF eher schlecht behandelt. Die während der Kurz-Ära errungenen Mehrheiten nutzten die „Türkisen“ denn auch für eine ziemlich hemdsärmelige Personalpolitik.

Was nun stattfindet, ist ein Rollback. Offensichtlich gibt es noch weitere an zentralen Stellen platzierte „Türkise“, die anderen im Haus ein Dorn im Auge sind. Dass Eingriffe wie die von Ziegler dem Unabhängigkeitsauftrag des ORF hohnsprechen, dürfte dabei außer Frage stehen. Und auch die parteipolitische Gliederung des Stiftungsrats, in dem es „Freundeskreise“ genannte Fraktionen gibt, ist diskussionswürdig – wobei eine überzeugendere Lösung für die Besetzung dieses Aufsichtsgremiums als unter Berücksichtigung gewählter Mehrheiten auch noch nicht erfunden worden ist. Jedenfalls wirkt das Bild derzeit ziemlich einseitig. Als ob es bei anderen Mehrheiten früher keinen Einfluss gegeben hätte oder gar in anderen Landesstudios wie Wien. Als ob die Grünen, die mit der ÖVP regieren, nicht einen der Ihren an die Spitze des Stiftungsrats gehoben hätten. Und als ob es nicht auch freimütige Unterhaltungen von ORF-Leuten mit linken oder liberalen Politikern darüber gäbe, welcher Kollege politisch wie tickt.

Der ORF soll preiswerter werden

In diesem Licht ist die Diskussion über den ORF-Haushalt zu sehen. Diese Woche will sich Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) mit ORF-Generaldirektor Roland Weißmann treffen, um über die finanzielle Situation zu reden. Die Ankündigung verband sie am Wochenende mit Sparappellen, es müsse ein „ORF-Rabatt“ erbracht werden. Weißmann – der mit der derzeitigen ÖVP-Mehrheit im Stiftungsrat ins Amt gebracht worden ist – hatte zuletzt Alarm geschlagen: Der ORF stehe vor „einer der größten Finanzierungskrisen in seiner Geschichte“. 2024 drohe ein Minus von 70 Millionen Euro. Raab will das Loch offensichtlich nicht auffüllen. Bei linken und liberalen Vertretern aber (einschließlich des grünen Stiftungsrats) stieß sie mit der Rabattforderung auf scharfe Kritik.

Mehr zum Thema 1/

Doch wird nicht nur über die Höhe des Betrags diskutiert, sondern über das Finanzierungsmodell grundsätzlich. Das hat mit einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs zu tun. Sie verlangt, dass auch das Streaming von ORF-Angeboten künftig kostenpflichtig sein muss. Um dem zu genügen, gibt es drei Modelle: eine Reform des Gebührenverfahrens; eine Haushaltsabgabe, wie sie den deutschen Sendeanstalten zusätzliche Millionen eingebracht hat; oder eine Finanzierung aus dem Bundesbudget. Für 2024 muss die Reform unter Dach und Fach sein, so hat es das Höchstgericht festgelegt.