Der Sender RTL hat eine Abmahnung der früheren AfD-Politikerin Frauke Petry erhalten und eine Unterlassungserklärung unterzeichnet. Das bestätigte eine Sprecherin des Senders auf Anfrage der F.A.Z.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien".

Der RTL-Mitarbeiter Maurice Gajda hatte in der Ausgabe des Magazins „Explosiv“ vom 5. August behauptet, er kenne eine Nachricht von Frauke Petry auf Twitter (jetzt X), in der diese sich rassistisch über den Sänger Trong Hieu Nguyen geäußert habe. Im Bild war ein Tweet zu sehen, der so wirkte, als stamme er von Frauke Petry. Der Text, den Maurice Gajda (scheinbar von seinem Smartphone ablesend) dazu vortrug, lautete: „Ich glaube kein normaler Deutscher will einen rosa gefärbten Asiaten beim ESC (European Song Contest, d. Red.) sehen.“

Frauke Petry indes bestritt, eine solche Botschaft über Twitter (X) je abgesetzt zu haben: „Wie man mit politisch unbequemen Personen umgeht, demonstriert @RTL_com hier eindrucksvoll. Man denkt sich einen rassistischen Tweet aus, ein Grafiker setzt das um und fertig ist das Fake“, schrieb Frauke Petry auf Twitter (X).

Es stellte sich heraus, dass der im Bild gezeigte Tweet in der Tat kein Original von Frauke Petrys Twitter-Account, sondern von einem Grafiker zusammengesetzt worden war. Das bezeichnete RTL als Fehler und entschuldigte sich, verwies aber darauf, Maurice Gajda habe angegeben, er habe den Tweet gesehen und sich notiert. Der Tweet, den Gajda gesehen haben will und den Frauke Petry angeblich gelöscht haben soll, ist allerdings weder im Twitter-Archiv noch im Internet Archive über die Wayback Machine zu finden.

RTL hat die Zusammenarbeit mit Maurice Gajda suspendiert, bis die Vorwürfe gegen sein Vorgehen geklärt sind. Das Ergebnis der Prüfung stehe noch aus, hieß es bei RTL auf Anfrage der F.A.Z.

Man arbeite „tagtäglich in ei­nem engmaschigen und mehrstufigen Abnahmeprozess mit der Mindestanforderung eines Vier-Augen-Prinzips. Der grafisch und fälschlich erstellte Tweet bot den verantwortlichen Sende-CvDs keinerlei Anhaltspunkt, um die journalistische Integrität infrage zu stellen. Wir werden unsere jour­nalistischen Guidelines auch diesbezüglich nochmals schärfen“, hatte der Sender zuvor mitgeteilt.