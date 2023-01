RTL durfte publizieren : Leserbrief über aggressive Bettler

Aktualisiert am

Weil der Sender auf seiner Website einen Leserbrief wiedergab, dessen Autor rumänische Bettler als „Gestank“ und „Abschaum“ bezeichnete, stand RTL in Luxemburg vor Gericht. Und obsiegte.

Die Zentrale der RTL Group in Luxemburg. Bild: dpa

Der luxemburgische RTL-Ableger durfte auf seiner Website einen Leserbrief veröffentlichen, der rumänische Bettler als Gestank und Abschaum bezeichnet. Darin sei keine Beteiligung an einem Aufruf zum Hass (Incitation à la haine) zu sehen, urteilten die Richter des Strafgerichts Luxemburg-Stadt in zweiter Instanz. Auch der Leserbriefschreiber, ein Rechtsanwalt, vor dessen Kanzlei einige Bettler regelmäßig nächtigten, wurde freigesprochen.

Gegen den Anwalt und die Medien, die den Leserbrief veröffentlicht hatten, hatte die Menschenrechtsliga Anzeige erstattet. Daraufhin ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen den Redakteur einer luxemburgischen Tageszeitung, der für die Leserbriefseite verantwortlich war, und gegen RTL, wo sich eine individuelle Verantwortlichkeit jedoch nicht mehr ermitteln ließ. In dem französischsprachigen Brief heißt es: „Die Luft ist erfüllt von dem Gestank, den die täglichen Züge ekelhafter, unverschämter Bettler verbreiten, die dank der Großzügigkeit des intelligenten Schengen-Abkommens ohne jegliche Kontrolle aus dem fernen Rumänien zu uns kommen. […] Niemand kümmert sich um dieses Gesindel.“

Später verteidigte sich der Autor: „Einige haben meinen Schreibstil als vulgär, gewalttätig, verächtlich und unwürdig bezeichnet. Das ist zum Teil wahr. Aber um mir Gehör zu verschaffen, musste ich eine starke Sprache wählen, die der abscheulichen Realität, die ich geißeln wollte, angemessen war.“ Er habe sich nicht gegen Rumänen allgemein geäußert, sondern gegen aggressive Bettlerbanden.

Mehr zum Thema 1/

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Geldstrafe von mindestens 2500 Euro. Für die Journalisten sollte es die Feststellung einer Schuld ohne Geldstrafe geben. Von luxemburgischen Gerichten wird Hassrede seit vielen Jahren geahndet. Allerdings wurde diesmal der Meinungsfreiheit der Vorrang eingeräumt. Grund war, dass der Brief im Rahmen einer öffentlichen Debatte über das Problem aggressiver Bettelei in Luxemburg-Stadt geschrieben wurde und der Anwalt vor seiner Kanzleitür damit direkt konfrontiert war.

„Aufruf zum Klassenhass“?

Die Zeitung „d’Lëtzebuerger Land“ meinte, der Leserbrief sei ein Aufruf zum Klassenhass. „In einer Leistungsgesellschaft sind die Verachtung und Beleidigung der Besitzlosen eine Produktivkraft des Konkurrenzdenkens und Gewinnstrebens: Assommons les pauvres! (Baudelaire, Petits Poëmes en prose, S. 142).“ Die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz, ein Gremium des Europarats, hatte den Brief in einem Bericht als Beispiel für Fremdenfeindlichkeit in Luxemburg erwähnt.