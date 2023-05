Als am 7. September 1987 der „Spiegel“ eine Woche vor der Landtagswahl über die mutmaßliche Bespitzelung des schleswig-holsteinischen SPD-Spitzenkandidaten Björn Engholm im Auftrag seines CDU-Konkurrenten und amtierenden Ministerpräsidenten Uwe Barschel berichtet, wird ein Politskandal in die Öf­fentlichkeit getragen, der zu den größten der Geschichte der Bundesrepublik ge­hört. „Waterkantgate“ titelt das Magazin – in Anlehnung an den „Watergate“-Skandal, der den amerikanischen Präsidenten Nixon das Amt kostete.

Das norddeutsche Pendant zieht internationale Kreise. Es gibt viele, hauptsächlich mysteriöse Spuren, Spekulationen und Verdächtigungen. Am 11. Oktober 1987 wird der inzwischen zurückgetretene Uwe Barschel im Zimmer 317 des Genfer Nobelhotels „Beau Rivage“ durch einen „Stern“-Reporter und dessen Fotografen tot aufgefunden. Sie nehmen seine Notizen an sich, lichten sie ab, legen sie zurück und fotografieren den toten Barschel, be­vor sie die Genfer Polizei verständigen.

Suizid oder Mord? Bis heute sind die Um­stände nicht vollständig aufgeklärt, und werden es wohl auch nicht mehr. Es sei denn, so bemerken Interviewpartner in der vierteiligen True-Crime-Doku „Barschel – Der rätselhafte Tod eines Spitzenpolitikers“, der Bundesnachrichtendienst gebe Tausende Aktenseiten frei, die selt­samerweise unter Verschluss gehalten werden. Oder es gelinge jemandem, in Mos­kau die Duplikate der Stasiakten einzu­sehen, die dort sicherlich vorhanden sind.

Auch ein publizistischer Skandal

Genaues weiß man nicht, deswegen ist anschwellendes Geraune das Mittel der Wahl – das ist zumindest der Eindruck, den die Zuschauer dieses True-Crime-Formats nach knapp 200 Minuten Sendezeit gewinnen. Bekanntes Material wird extra geheimnisvoll aufbereitet. Aber auch raunen kann man immerhin in großer Detailtiefe. So werden an diesem RTL+-Vierteiler Tugenden und Nachlässigkeiten von „True Crime“ sichtbar: Thrillerdramatik und Zeugen, die in der Regel zu ihrer eigenen Rolle im Geschehen sprechen.

Ein Geschehen, das mit dem Ablichten des Leichnams in der Ba­dewanne und der Veröffentlichung des Fotos als Titelbild des „Sterns“ auch zum publizistischen Skandal wird. Auf den „Fall Barschel“ folgt der „Fall Engholm“. Auch Björn Engholm, der eine Woche nach der „Waterkantgate“-Veröffentlichung gewählt wurde, muss als Ministerpräsident Schleswig-Holsteins zurücktreten, als bekannt wird, dass Reiner Pfeiffer, Barschels von Springer vermittelter Medienreferent und dubiose Schlüsselfigur des Bespitzelungsskandals, von der SPD 40.000 DM erhalten hat. So weit, so informativ.

Die True-Crime-Darstellung folgt nicht nur den bekannten Vorgängen, sie wälzt sie wieder und wieder um, zeigt aufs Neue das gleiche Bildmaterial, nur anders montiert, was im Schnitt Schwerarbeit bedeutet haben muss – etwa die „Ehrenwort“- Pressekonferenz Barschels oder die (wie üblich schlecht gespielten) nachgestellten Szenen, in denen der Barschel-Darsteller mit der Darstellerin seiner Gattin Freya auf Gran Canaria urlaubt, zu Abend isst, Wein trinkt oder rätselhafte DDR-Reisen unternimmt.

Für Zuschauer, die alle vier Teile chronologisch schauen, ist das ermüdend, trotz der Spannung, die den rekonstruierten Vorgängen innewohnt. Man kann hier und da reinzappen und weiter hinten wieder anschließen, ohne Wesentliches zu verpassen. Es wird ohnehin wiederholt. Journalistisch ist das fragwürdig. Gleiches gilt für das unkommentierte Übernehmen der Begründung des damaligen „Stern“-Verantwortlichen Heiner Bremer und seines Vorgesetzten Hans-Dieter Degler, warum ihr Reporter Knauer damals in das unverschlossene Zimmer, in dem Uwe Barschel starb, eindrang. Ohne Knauer gäbe es freilich noch weniger brauchbare Zeugnisse. Auch diese Produktion zeigt mehrfach den toten Uwe Barschel in der Badewanne, mal mit unkenntlich gemachtem Gesicht, viele Male aber mit dem Originalfoto.

Mehr Thriller-Unterhaltung als kritisch-dokumentarische Aufarbeitung

Über die Schlampigkeiten der Genfer Polizei, mögliche Mossad-Geheimdienstverbindungen, Waffenhandel und illegale U-Boot-Geschäfte, die Förderung des ehrgeizigen jungen Ministerpräsidenten Barschel durch Helmut Kohl, Stasi­machenschaften und CIA-Spekulationen, Mord- und Selbstmordtheorie, einen mut­maßlichem Giftanschlag und einen möglicherweise assistierten Suizid haben nicht zuletzt zwei Untersuchungsausschüssen viel zusammengetragen.

Der äl­tere Bruder des Verstorbenen, Eike Barschel, tritt in der Doku im Duo mit dem ehemals leitenden Oberstaatsanwalt Wille auf. Wolfgang Kubicki und andere politische Weggefährten steuern ihre Weisheiten bei. „Spiegel“- und „Stern“-Verantwortliche ergänzen das verwirrende Mosaik, es tritt ein mysteriös als einsamer Waldspaziergänger in Szene gesetzter Ex-Stasi-Dunkelmann auf, dessen Aussage nachgesprochen wird. Entweder, so der Ex-Staatsanwalt Wille, handele es sich um „Suizid mit dem Vorspiegeln von Mord oder um Mord mit dem Vorspiegeln von Suizid“.

Mehr zum Thema 1/

Wie es nun war, weiß man eben nicht. Eins aber wird überdeutlich. Die viertei­lige Produktion von Zeitsprung Pictures setzt mehr auf Thriller-Unterhaltung als auf kritisch-dokumentarische Aufarbeitung, wie sie etwa der Netflix True-Crime-Produktion „Rohwedder – Einigkeit und Mord und Freiheit“ (Gebrüder Beetz Productions) gelingt. Die von grässlich unpassender Spannungsmusik unterlegten Spiel­szenen, mithin freie recherchegestützte Erfindungen, sollen einen Anstrich zusätzlicher Glaubwürdigkeit geben, verfehlen aber ihr Ziel, schon allein durch die seltsame Perückenhaarpracht, die man Barschel-Darsteller Mirko Lang aufzieht. „Wir werden es nie erfahren“, so lautet der Kernsatz von „Barschel – Der rätselhafte Tod eines Spitzenpolitikers“. Wer hier Wichtigtuer ist, wer zur Klärung beigetragen hat oder beitragen könnte, bleibt auch nach 200 Minuten offen.

Barschel – Der rätselhafte Tod eines Spitzenpolitikers, von Mittwoch an abrufbar bei RTL+.