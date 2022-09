Tolkien-Serie bei Amazon : Männer, die vom Himmel fallen

Nun also Tolkien. „High Fan­tasy (and Heroic Romance)“, Elfen, Verzeihung, Elben, Orks, Hobbits, Menschen, machtvolle Edelsteine, Zauberringe, giftige Klingen, Gier und Verrat – weitgehend klar und christlich verteilt zwischen Licht und Dunkel. Verpackt wird es in ein Universum, dessen Erzählung sich über eine Zeitspanne von etwa 37.000 Jahren erstreckt – von der Er­schaffung der Welt „Arda“ durch die „höchste Gottheit“ Iluvatar bis hin zum 4. Zeitalter, in dem die Menschen die Herrschaft über Mittelerde antreten – und die in Büchern wie „Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“ mit unterschiedlichen Erzählansätzen ausgebreitet wird.

Da verlieren nicht nur Konsumenten, die mit „Fantasy“ sowieso „nichts anfangen“ können, sondern auch Produzenten, die aus Tolkiens Welt Kapital schlagen wollen (sie im besten Fall aber auch transportfähig machen beziehungsweise konservieren) den Mut. Dennoch suchten mehr als zehn Filmadaptionen das Werk des britischen Linguistikprofessors heim, darunter neben der „Herr der Ringe“-Trilogie von Peter Jackson auch ein sehenswert trashiger Fernsehfilm aus Russland mit dem Titel „Khraniteli“ (Hüter), der auf dem ersten Teil des „Herrn der Ringe“ basiert, nach seiner Ausstrahlung im Jahr 1991 lange als verschollen galt, nun aber wieder auf Youtube bestaunt werden kann. Sogar Tom Bombadil kommt vor!

Ähnlich wie zuletzt in der filmischen Umsetzung von George R. R. Martins „A Song of Ice and Fire“-Bücher durch die HBO-Serie „Game of Thrones“ erhitzt die visuelle Verarbeitung von Tolkiens Bü­chern seit jeher die Herzen derjenigen, die sie mit Genuss verschlungen ha­ben. Für den Autor selbst galt, wie er zur Verhandlung der Filmrechte schrieb: „Kunst oder Cash. Entweder wirklich profitable Vertragsbedingungen; oder das absolute Autorenveto bei zu beanstandenden Ausschmückungen oder Än­derungen.“

Spielt es eine Rolle, was Tolkien gedacht hätte?

Bei der neuen Amazon-Serie, „Die Ringe der Macht“, die, wie kolportiert wird, auch entstanden ist, weil Jeff Bezos endlich sein „eigenes Game of Thrones“ haben wollte, konnte J.R.R. Tolkien zwar nicht mehr Einspruch einlegen. Doch erklärte die Produzentin Lindsey Weber, man habe eng mit dem Enkel des Autors, Simon Tolkien, zusammengearbeitet und ihn „mit Fragen gelöchert“. Tolkiens Sohn Christopher, so wird vermutet, wollte wiederum nichts mit der Adaption zu tun haben. Zumindest trat er, als der Deal 2017 mit Amazon beschlossen wurde, als Direktor des Tolkien Estates, das einen Großteil der Rechte an Tolkiens Werk innehat, zurück.

In seinem Blog schreibt Shaun Gunner, Vorsitzender der „Tolkien Society“, unter dem Titel „Spielt es eine Rolle, was Tolkien von den ‚Ringen der Macht‘ gedacht hätte?“: „Die Tolkien-Fangemeinde – wie überhaupt niemand – muss nun, basierend auf dem‚ was Tolkien dachte, über Amazon richten.“ Zum einen weil der Autor sich zurzeit schlecht äußern könne, zum anderen weil er selbst mitunter von Vorurteilen und Ungenauigkeiten befallen war, auch was die Bewertung von Adaptionen seines Werks anging. An Milton Waldman hatte Tolkien über die Gesamtheit seiner Erzählungen aus Arda geschrieben: „Ich habe einige der großen Geschichten in ihrer ganzen Fülle ge­zeichnet und manche als grobe Entwürfe platziert, lediglich skizziert. Die Zyklen sollten zu einem großen Ganzen verbunden werden und dennoch Spielraum für andere Geister und Hände lassen, die mit Farbe und Musik und Dramatik hantieren.“ Im Nachsatz befand er diesen Ge­danken jedoch als „absurd“.

Darüber hinaus muss „Die Ringe der Macht“ nicht nur gegen einen unvorstellbaren Wust von leseerinnerungsbefeuerten Nostalgiegefühlen und in den Köpfen von Millionen von Lesern geprägter oder zuletzt von Peter Jacksons Ensemble be­setzter Gesichter ankämpfen. Sie will sich dem oder den Meistern auch immer irgendwie als würdig erweisen.