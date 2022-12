TV-Film über Höhlenrettung : Abenteuerfernsehen, wie es sein soll

Rückkehr aus der Unterwelt: Im Jahr 2014 verunglückte ein Höhlenforscher in Berchtesgaden in tausend Meter Tiefe. Aus seiner spektakulären Rettung hat die ARD einen packenden Film gemacht: „Riesending“.

Notfall in 100 Metern Tiefe: Sandy Lopicic, Roland Silbernagl, Verena Altenberger und Sabine Timoteo (von links) In „Riesending“ Bild: BR/ARD Degeto/Senator Film Produ

Da hatten wir wohl noch Glück, dass der Höhlenforscher Hermann Sommer im Jahr 1996, als er im Untersberg im Berchtesgadener Land die tiefste und längste bekannte Schachthöhle Deutschlands entdeckte, nicht ausgerufen hat: „Was für ein Oberhammeroschi!“ Dann hieße sie nämlich jetzt so – und der gelungene Event-Zweiteiler von Jochen Alexander Freydank nach einer – wahren – Geschichte von Johannes Betz ebenfalls. Sommer rief jedoch: „Riesending“. Dass die Riesending-Höhle (inklusive „Lets-Fetz-Canyon“ und „Schluss-mit-lustig-Schacht“) weltweite Bekanntheit erfuhr, lag allerdings an einem Unfall im Jahr 2014 – und an allem, was danach geschah.

Johann Westhauser, der mit zwei weiteren Höhlenforschern der Bad Cannstatter Gruppe in der bis heute nicht zur Gänze erschlossenen Höhle unterwegs war, wurde beim Wiederaufstieg durch Steinschlag schwer am Kopf verletzt, und das in tausend Meter Tiefe. Zwölf Stunden vom Ausgang entfernt. Das war im Grunde ein Todesurteil. Es schien unmöglich zu sein, den Verletzten, der von Krämpfen geschüttelt wurde, eine offene Kopfwunde hatte und dessen Gehirn anschwoll, aus dieser Tiefe herauf zu transportieren. Zu allem Unglück war die Gruppe an diesem Tag ohne Kommunikationsgerät (Cave-Link) unterwegs. Medikamente hatten sie nicht viele dabei, auch nur wenig Wasser und kaum Schutz gegen die Kälte. Das alles musste zunächst aus dem nächstgelegenen Lager besorgt werden.