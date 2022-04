„Euer Ehren“ im Ersten : Die Lawine, die er lostrat

Fahren ohne Führerschein und Fahrerflucht nach einem Unfall sind Straftaten, für die man geradestehen muss. Für Richter Jacobi (Sebastian Koch), einen Ehrenmann, besteht daran kein Zweifel. Er gehört nicht zu denen, die Prinzipien und Rechtsgrundsätze über Bord werfen, auch nicht für seinen Sohn: „Euer Ehren“ ist denn auch der passende Titel für die sechsteilige Thrillerserie (Regie David Nawrath), die die Frage nach dem Preis der Moral variiert und spannend erzählt.

Wäre das Unfallopfer ein anderer, was hätte Jacobi seinem Sohn geraten? Die Tat zu vertuschen? Wohl kaum. Doch der Fall hat seine besondere Bewandtnis. Der Schwerverletzte im künstlichen Koma ist nicht irgendwer, sondern Slatan Sailovic (Niko Lukic). Vor einiger Zeit hat Jacobi dessen Vater Radan (Marek Wlodarczyk) zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Für seine Rolle im spektakulären Prozess, in dem es um die Verbrechen des serbischen Clans ging, der in Innsbruck die organisierte Kriminalität beherrscht, wurde der Richter als Held gefeiert und musste vorübergehend unter Polizeischutz gestellt werden. Seitdem steht er auf der Abschussliste der Berufsbösen.

Es geht um Rache

Für ihn selbst ein berechenbares Risiko, wie Jacobi meint. Jetzt jedoch geht es um das Leben seines Sohnes Julian (Taddeo Kufus), dessen Mutter sich vor zwei Jahren das Leben genommen hat. Modus operandi der Sailovics ist nicht bloß um Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es geht um Rache. Niemand also darf den Sohn als Unfallfahrer identifizieren. Dass am Ort des Geschehens DNA-Material und ein Asthma-Inhalator gefunden wurden, weiß der Richter noch nicht.

In Sekunden trifft Jacobi die ersten fatalen Entscheidungen. Franz Brunner (Sascha Gersak), ein alter Bekannter vom Zoll am Brenner, soll das beschädigte Auto entsorgen. Der empfiehlt den Kleinkriminellen Sascha Zuber (Jack Hofer). Zuber wird von der Polizei erwischt. Dumm gelaufen. Noch rührt sich Jacobis Sinn für Ordnung und Gerechtigkeit. Mit Lisa Schwarz (Lena Kalisch) besorgt er Zuber eine Verteidigerin, wohl wissend, dass die Knastbuschtrommeln den in Untersuchungshaft Sitzenden schon zum Abschuss präparieren. Die Familie Sailovic geht allerdings noch von einem Anschlag auf Slatan aus. Dem „Fleischer“ Uli Lindner (Tobias Moretti mit einer Frisur des Grauens), Großschlachter und Drogenschieber, und seinem Mann fürs Grobe, Muhr (Rainer Bock), kommt inzwischen eine Lieferung an die ´Ndrangheta abhanden. Der Fahrer wird hingerichtet. „Onkel“ Jova Sailovics (Ercan Durmaz) Aktion ist Auftakt zu einem eskalierenden Bandenkrieg, den des Clanchefs kluge, erbarmungslose Tochter Arija (Paula Beer), ans Bett des Bruders geeilt aus London, nicht führen will. Besser gleich tabula rasa machen.

Jacobi gerät trotzdem in ihr Visier wie auch in die Ermittlungen der Kriminalbeamtin Gabriele Kirchner (Ursula Strauss). Je mehr neue Erkenntnisse es zu unterdrücken gilt, je ausufernder die Gewalt wird, die zum Vertuschen nötig ist, je mehr ihm die Kontrolle und Macht als Richter entgleitet, desto mehr agiert Jacobi selbst ruchlos und getrieben. Er spielt riskante Züge, verrät Franz, versucht es mit der Kandidatur für den Generalsekretärsposten beim Justizminister Anton Kreidel (Andreas Lust), wird zum Kriminellen und kann die Lawine, die er losgetreten hat, doch nicht stoppen.

Video starten Trailer : „Euer Ehren“ Video: ARD, Bild: ARD Degeto/ORF/SquareOne Product

„Euer Ehren“ ist eine Adaption der israelischen Serie „Kvodo“ (2017) von Ron Ninio und Shlomo Mashiach. Es gibt auch eine amerikanische Variante der Geschichte vom unbestechlichen Richter, der für die Rettung seines Kindes alles zu tun bereit ist. Diese österreichische Entfaltung ist kein bloßes Remake (wie auch „Your Honour“ nicht), sondern reflektiert nationale Verhältnisse. Wer sich an jüngste und ältere Politskandale der Alpenrepublik erinnert, kann Anschlussfähiges finden.

Der Look ist von Beginn an düster und wird immer düsterer. Die Musik tut ein Übriges. Wer gemeint hatte, dass die Vorgänge rund um das „Ibiza-Video“ eine humoristische Komponente besaßen, wird auf ihren nackten Ernst gestoßen. Das Vater-und-Sohn-Thema variiert „Euer Ehren“ dazu in gleich mehreren Konstellationen, einmal auch als bitteres Mutter-Sohn-Verhältnis. Christina Zuber (Gerti Drassl) und ihr Sohn Sascha zeigen, was „Familienhölle“ sein kann.

Superb gespielt von Sebastian Koch und dem Ensemble, in dem vor allem Tobias Moretti große Auftritte von ausgesuchter Gemeinheit gehören, wächst die Serie von Folge zu Folge zur Reflexion über Integrität und Familienwerte. Kühl bis zum Frösteln gefilmt, in winterlichen Dauerschnee-Exterieurs und bedrückenden Talkessel-Ansichten der Stadt Innsbruck, vorzugsweise bei Nacht, kommt Wärme nur im Gerichtssaal-Interieur und im Haus des Richters ins Spiel.

Euer Ehren läuft heute ab 20.15 Uhr (Folge 1-4) und morgen ab 21.45 Uhr (Folge 5 und 6) im Ersten und in der ARD-Mediathek.