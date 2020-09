Neue ARD-Serie : Wo Bier und Blut reichlich fließen

Aktualisiert am

Der schieren Größe gehört die Zukunft! Als Curt Prank (Misel Maticevic) im Jahr 1900 aus Nürnberg nach München kommt, bringt er, despektierlich „der Preuße“ genannt, die neue Zeit des Übermenschen mit. Auch wenn seine Prunkvilla den Historismus eines Hans Makart spiegelt: Für ihn lebe Zarathustra! In den Salons der Schwabinger Bohème, etwa bei Franziska zu Reventlow, verehrt man Nietzsche ebenfalls, huldigt dem sinnenverwirrenden Absinth, frönt freier Liebe, selbst Thomas Mann kommt vorbei und schreibt „Wälsungenblut“, während im Schatten der Wiener Hofburg Lebensekel, Sprachennui und Hysterie noch schwer in Mode sind.

Im englischen Reading sitzt Oscar Wilde wegen Unzucht im Gefängnis. Berlin gibt sich theatermäßig und publizistisch fortschrittlich, doch in München entsteht nicht aus Papier, sondern aus Blut und Bier, aus der Reibung von katholischer Tradition und Vergnügungssucht der Massen die neue Zeit. Das Schwache wird durch das Gigantomanische verdrängt. Das Oktoberfest, bislang ein Volksfest mit Bierbuden für je fünfzig Sturzbetrunkene, will Prank handstreichartig erobern. Eine Bierburg für sechstausend Feiernde, damit will es der zu Vermögen gekommene Bierproduzent den lokalen Großbrauereien zeigen.

Bis es allerdings dazu kommt, fließt in der opulent gefilmten „Event-Serie“ „Oktoberfest 1900“ nicht der Gerstensaft, sondern das Blut in roten Strömen über die Theresienwiese. Die Münchner Brauer, angeführt vom irren Intriganten Anatol Stifter (Maximilian Brückner), schrecken weder vor Ränke noch Gewalt zurück, um Prank scheitern zu lassen. Prank seinerseits, von Maticevic als skrupelloser Kraftbolzen passend verkörpert, engagiert den zwielichtigen Verbrecher Glogauer (Martin Feifel), der mit einem aggressiven Rottweiler seine mörderische Drecksarbeit erledigt.

Bier kommt aus dem Fass

Das erste Opfer der Tradition wird Ignatz Hoflinger (Francis Fulton-Smith), mit der Marke „Deibel Bräu“ jeglicher Innovation abgeneigt. Der Münchner Unternehmer betreibt neben dem Biergeschäft noch einen weiteren lukrativen Zweig der blau-weißen Geschäftswelt – ein Großbordell, das ordentlich Geld in die Kasse spült. Während Sohn Ludwig (Markus Krojer), genannt Lucky, heimlich zeichnet, Männer liebt und von einer Zukunft als Künstler träumt, ist der ältere Roman (Klaus Steinbacher) ein Erbe nach Wunsch. Keinem Rock abhold, Brauer mit Leib und Seele. Und mit Flausen: Flaschenbier, Export nach Übersee, Expansion. Bier kommt aus dem Fass, meint auch die Brauerin Maria Hoflinger (Martina Gedeck).

Den Mord am Hoflinger Ignatz schiebt man Südsee-Samoanern unter, die sich zur Oktoberfest-Völkerschau als „Original-Kannibalen“ präsentieren. Der Oktoberfestgendarm (Eisi Gulp) traut der Kannibalen-Lesart nicht. Die Hoflingerin hat von vornherein den Prank in Verdacht. Durch Intrigen des von ihm erpressten Stadtrats Alfons Urban (Michael Kranz) gelingt es dem Nürnberger Zugereisten schließlich, fünf Budenplätze zu bekommen und seine Bierburg zu errichten. Nicht zufällig hat diese die Form eines Kreuzes. Wie ein Messias breitet er zur Einweihung die Arme aus. Das Modell des Festplatzes, vor dem er den Stadtrat vorzugsweise empfängt, erinnert von fern an das Gelände des späteren Nürnberger Reichsparteitags.