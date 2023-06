Das Interesse an Nachrichten in Deutschland ist dem „Digital News Report“ des Reuters Institute zufolge leicht rückläufig. 52 Prozent der Befragten können der Aussage zustimmen, überaus und sehr an Nachrichten interessiert zu sein, das sind fünf Prozentpunkte weniger als noch im vergangenen Jahr.

Gesunken ist insbesondere das Interesse an politischen Informationen. Gaben im Jahr 2021 noch 51 Prozent an, ein großes Interesse an politischen Nachrichten aufzubringen, sank der Wert in diesem Jahr auf 36 Prozent.

Besonders deutlich stellt sich dies in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen dar. Hier sind es nur 19 Prozent, die ein Interesse an Politik bekunden. Dem so dargestellten sinkenden Inter­esse steht aber eine weiterhin stabile Mediennutzung entgegen. 89 Prozent gaben an, mehr als einmal pro Woche Nachrichteninhalte digital oder gedruckt zu lesen, zu hören oder zu schauen, 2022 waren es 92 Prozent.

Nachrichten wegwischen

Die Studie ist Teil eines internationalen Projekts, das von dem in Oxford ansässigen Reuters Institute for the Study of Journalism koordiniert und zeitgleich in 46 Ländern durchgeführt wird. Die deutsche Zuständigkeit fiel auf das Leibniz-Institut für Medienforschung mit Sitz in Hamburg. Die Teilnehmer wurden dafür aus einem Online-Access-Panel rekrutiert und nach den Variablen Alter, Geschlecht, Region und Bildungsgrad gewichtet. Repräsentativität können die Ergebnisse nach dem Dafürhalten des Reuters Institute für die deutsche Bevölkerung mit Internetzugang ab dem 18. Lebensjahr beanspruchen, die Stichprobenziehung aus dem Internet erzeugt jedoch eine leichte Schieflage in den Fragebereichen, die die Internetnutzung betreffen.

Einen Teilaspekt der konstatierten Nachrichtenmüdigkeit bildet Nachrichtenvermeidung. Zehn Prozent aller Befragten gaben an, Nachrichten oft aktiv zu umgehen. Darunter versteht Julia Behr, Mitautorin der Studie, wie sie im Gespräch mit der F.A.Z. sagt, die Tendenz, dass Nachrichten aktiv umgangen würden. Wenn den Aussagen zugestimmt werden konnte, Nachrichten entweder aktiv zu ignorieren, sie auf dem Bildschirm des Nutzungsgeräts unbeeindruckt wegzuwischen oder eine Auswahl nach Ressort- und Themenfeldern, Nachrichtenquellen oder Nutzungsuhrzeiten und Orten vorzunehmen, sprechen die Studienautoren von diesem Phänomen. Blickt man auf die Themen, die durch die Vermeidungsstrategien aus dem Raster fallen, sind es insbesondere der Krieg in der Ukraine (45 Prozent) sowie Unterhaltungs-, Gesundheits- und Sportnachrichten (36 Prozent).

Ebenfalls gesunken ist das Vertrauen in die Nachrichtenaufbereitung und Berichterstattung in Deutschland. Mit 43 Prozentpunkten ergibt sich ein Tiefpunkt, seitdem diese Frage 2015 in das Studiendesign aufgenommen wurde. Größtes Vertrauen brächten die Mediennutzer den Hauptnachrichtenformaten von ARD und ZDF entgegen.