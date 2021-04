„Resident Evil Village“ : Zocken nur zur besten „Tatort“-Zeit

Viel Arbeit und wenig Spiel wird uns in diesen Zeiten geschlossener Kinos und Konzerthallen geboten. Das Durchforsten der Netflix-Bibliothek ist auch mehr Arbeit als Spaß. Bleibt als Zeitvertreib die Jagd nach seltenen Gütern, zum Beispiel der „Playstation 5“. Das Smartphone legt man kaum noch aus der Hand, warum nicht kurz einen Blick auf die einschlägigen Blogs werfen, ob nicht doch ein Amazon-„Drop“ geplant ist?

5000 Exemplare sollen soeben in den Lagern des Logistikriesen eingetroffen sein. Doch selbst, wer sich an den Laptop setzt und alle fünf Sekunden auf F5 drückt, geht leer aus: 5000 Playstations sind binnen fünf Minuten weg. An der Knappheit der Halbleiter in der Corona-Krise soll es liegen, so hört man. Wenn die Nachfrage dauerhaft größer ist als das Angebot, muss das nicht schlecht für Sony sein. Aus küchenpsychologischer Sicht betrachtet, heißt das: Wir wollen immer das, was wir nicht haben können.

Der erfahrene Videospielentwickler „Capcom“ aus Japan hat das ebenfalls erkannt: Im Mai erscheint mit „Resident Evil Village“ wieder ein Teil der wohl erfolgreichsten Actionhorror-Reihe der Videospielgeschichte. Wie man den Hype um das Spiel durch künstliche Verknappung anheizt, könnte „Capcom“ sich bei der erbitterten Jagd nach „Drops“ der Playstation 5 abgeschaut haben: Die erste Demo des Spiels erschien im Januar exklusiv für eben jene – die unerreichbare Playstation 5.

Die kürzlich veröffentlichte zweite Demo ist konsolenübergreifend spielbar. Allerdings nur in bestimmten Zeitfenstern, an Sonntagabenden und nur für eine halbe Stunde. Was hätte man auch sonst zu tun, wenn die Geschäfte zu haben?

Ein „Event“ jeglicher Art ist in Corona-Zeiten natürlich höchst willkommen. Und die Verknappung passt auch perfekt zu „Resident Evil“, das in seinen stärksten Momenten immer durch die Herausforderung reizte, mit seinen Ressourcen zu haushalten. Nur noch drei Kugeln im Lauf, jetzt muss jeder Schuss sitzen.