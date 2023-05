Im Jahr 2005 war so einiges los. Ein Deutscher wurde Papst in Rom, eine Frau wurde Kanzlerin in Deutschland, und die Tochter des US-Präsidenten wurde von einer blutrünstigen Sekte in ein Dorf in Spanien verschleppt – Letzteres allerdings nur in einem der beliebtesten Videospiele aller Zeiten, „Resident Evil 4“. Der Spezialagent Leon S. Kennedy, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Kennedy-Clan, lässt sich bei der Rettung der Präsidententochter weder von Dorfbewohnern mit Mistgabeln noch von überdimensionierten Insekten oder Kettensägen-Mördern mit Sack über dem Kopf stoppen.

Patrick Schlereth Redakteur vom Dienst bei FAZ.NET.



Nicht trotz, sondern auch wegen der albernen Story ist „Resident Evil 4“ zu einem Videospielklassiker avanciert. Die emotionale Abstumpfung angesichts der grotesken Bedrohungen wurde zum be­stimmenden Erzählprinzip, der beklemmende Horror der Vorgängertitel ging im explosionsreichen Geballer unter, zugunsten der völligen Übertreibung des schlechten Geschmacks. „Es ist gut, weil es schrecklich ist“, schreibt die Schriftstellerin Susan Sontag in ihrem Essay „Notes on Camp“. In der Kunst ist „Camp“, ins Deutsche nur unzureichend mit „Kitsch“ übersetzt, die ironische Ästhetisierung des Trivialen. Es ist vor allem eindeutig zu viel des Guten – beziehungsweise des Schlechten, denn in keinem Genre funktioniert „Camp“ so gut wie im Horror, wenn subtile Gruselmomente durch übertriebene Gewalt und absurde Dialogzeilen ersetzt werden. „Ich kann mich nicht erinnern, Teil deines beschissenen Skripts zu sein“, sagt Leon in „Resident Evil 4“.

Auch im Remake ist das Skript richtig „beschissen“

Auch im „Resident Evil 4 Remake“ ist das Skript richtig „beschissen“ und bringt damit genau jenen Ton zurück, den die Fans so sehr vermisst haben. Ob die Gewaltorgie 18 Jahre später eine Neuauflage brauchte, war für den japanischen Entwickler Capcom wohl eine Frage der kommerziellen Aussichten. Die Remakes der beiden Vorgänger hatten gut funktioniert und der verstaubten Zombiehatz neuen Glanz verpasst. Auch das „Resident Evil 4 Remake“ ist ein Volltreffer. Kritiker und Spieler sind voll des Lobes, Capcom meldete drei Millionen verkaufte Exemplare nach nur zwei Tagen. Und das zurecht: Die Neuauflage sieht hervorragend aus, bietet abwechslungsreiche Feuergefechte mit taktischer Komponente und einen hohen Wiederspielwert, ein Replay vom Remake sozusagen.

„Resident Evil“ ist kein Einzelfall. Unter den Neuerscheinungen der vergangenen Monate sind bemerkenswert viele Titel, die vor Jahren schon einmal erfolgreich waren. In „Final Fantasy 7“ wurden die rundenbasierten Kämpfe von damals durch Echtzeit-Action ersetzt, in „Dead Space“ kann der Spieler jetzt frei durch die Schwerelosigkeit schweben und in „The Last of us Part 1“ sieht die Endzeit-Apokalypse einfach nur besser aus.