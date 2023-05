Am Dienstag teilte der Anwalt des früheren „Bild“-Chefredakteurs Julian Reichelt mit, man habe gegen die NDR-Sendung „Reschke Fernsehen“ eine umfassende einstweilige Verfügung erwirkt. Elf von 16 Passagen, die man beanstandet habe, sagte der Anwalt Ben Irle, habe das Landgericht Hamburg für unzulässig erklärt. Insbesondere sei die Verbreitung der Aussage verboten, sein Mandant habe eine frühere „Bild“-Mitarbeiterin zum Sex genötigt, weil diese Behauptung nachweislich falsch und unwahr sei.

Auch weitere Aussagen in diese Richtung darf der NDR nicht mehr verbreiten, inklusive des Zitats, das die Sendung vom 16. Februar im Titel führte: „Julian Reichelt und die Frauen: ,Bumsen, belügen, wegwerfen‘“. Denn das Zitat entstammt einem anderen Zusammenhang, eine andere belastende, anonym wiedergegebene Zuschreibung datiert auf einen Zeitpunkt, zu dem Reichelt noch gar nicht „Bild“-Chefredakteur war.

Gleichwohl hielt der NDR, wie die Nachfrage ergab, dagegen. Die eigene Verdachtsberichterstattung sei zulässig, unwahr sei es, wenn Reichelts Anwalt Irle behaupte, der Vorwurf des Machtmissbrauchs sei unwahr. Man werde Widerspruch gegen die (sehr umfangreiche) Entscheidung des Landgerichts einlegen.

Die Frage nach den direkten Folgen der Verfügung beantwortete der NDR leider nicht. Am Mittwoch war die einstweilige Verfügung zwar formell zugestellt worden, doch hieß es nun auf die Erkundigung, was mit den in „Reschke Fernsehen“ wiedergegebenen Aussagen und der Sendung geschehe: „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns zu laufenden Verfahren nicht äußern.“

Was geschah, lässt sich mit ein paar Klicks ermitteln. Am Dienstag war die vor Gericht angegriffene Ausgabe von „Reschke Fernsehen“ in der ARD-Mediathek noch verfügbar, am Mittwoch war sie es nicht mehr. Den knapp eine Minute langen Trailer zur Sendung konnte man auf Youtube noch finden.