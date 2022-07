Erschossene Reporterin Akleh : Untersuchung deutet auf israelische Kugel hin

Eine unter amerikanischer Aufsicht durchgeführte Untersuchung zum Tod von Shireen Abu Akleh hat keine klare Antwort auf die Frage erbracht, von wem der tödliche Schuss auf die Journalistin abgefeuert wurde. Allerdings kam der amerikanische Sicherheitskoordinator (USSC), der die Ermittlung leitete, auf der Basis palästinensischer und israelischer Untersuchungen zu dem Schluss, dass vermutlich Beschuss durch die israelische Armee für den Tod Abu Aklehs verantwortlich war. Dies deckt sich mit den Ergebnissen bisheriger Begutachtungen zum Tod der Al-Jazeera-Korrespondentin am 11. Mai im Flüchtlingslager der palästinensischen Stadt Dschenin.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

In einer am Montag veröffentlichten Erklärung des amerikanischen Außenministeriums heißt es, die „extrem detaillierte forensische Analyse“ durch unabhängige Gutachter habe keine „definitive Schlussfolgerung“ erbracht, weil die Kugel zu schwer beschädigt sei. Der qatarische Sender Al Jazeera hatte Mitte Juni Bilder des Geschosses veröffentlicht, das am Samstagabend von der Palästinensischen Autonomiebehörde an den USSC übergeben worden war. Darauf ist zu sehen, dass es verbogen war. Nach Angaben von Al Jazeera sei dies geschehen, als die Kugel von der Innenseite des Helms abprallte, den Abu Akleh getragen hatte, als sie erschossen wurde.

Mehr zum Thema 1/

Die Palästinenser hatten der israelischen Armee, die am 11. Mai eine Militäroperation in Dschenin durchführte, vorgeworfen, Abu Akleh gezielt getötet zu haben. In der amerikanischen Stellungnahme heißt es, der Sicherheitskoordinator habe „keine Gründe gefunden, anzunehmen, dass dies absichtlich war“. Eher habe es sich um das Ergebnis „tragischer Umstände“ während des israelischen Militäreinsatzes gehandelt, der infolge terroristischer Anschläge in Israel stattfand. Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz sagte, die Schuld am Tod Abu Aklehs trügen palästinensische „Terroristen“, die die israelischen Soldaten beschossen hätten. Die Armee werde den Tod der Reporterin weiter untersuchen und fühle sich verpflichtet, die „Wahrheit aufzudecken“.