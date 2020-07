Pressefreiheit in Brasilien : Bolsonaro schlägt um sich

„Reporter ohne Grenzen“ zeigt in einem aktuellen Bericht: Die Lage der Pressefreiheit in Brasilien ist prekär und Angriffe des „Bolsonaro-Systems“ nehmen zu.

Die Organisation „Reporter ohne Grenzen“ zeigt sich besorgt über die Lage der Pressefreiheit in Brasilien. Das sogenannte „Bolsonaro-System“, womit der engste Unterstützerkreis des Präsidenten gemeint ist, verschärfe seine Angriffe auf Journalisten in den letzten Monaten weiter, heißt es in einem Bericht von „Reporter ohne Grenzen“.

„Bolsonaros Ziel ist klar: Er will die Medien zum Schweigen bringen, die öffentliche Debatte kontrollieren und von Problemen ablenken, die sonst öffentlich diskutiert würden“, sagte der Geschäftsführer von „Reporter ohne Grenzen“, Christian Mihr. Dem Bericht zufolge haben die Angriffe brasilianischer Politiker auf die Presse in sozialen Medien stark zugenommen. Sie gehen vor allem von Mitgliedern der Bolsonaro-Familie aus. Facebook sperrte kürzlich ein „Netzwerk von Social-Media-Accounts“, über das „täuschende“ oder „irreführende“ politische Botschaften aus dem Mitarbeiterkreis des brasilianischen Präsidenten und seiner Söhne verbreitet worden seien.

Jair Bolsonaro selbst hat seinen Umgang mit der Pressefreiheit gerade in der Corona-Krise verschärft. Der Präsident hatte das neuartige Virus, an dem er kürzlich selbst erkrankte, zunächst als „leichte Grippe“ bezeichnet. Die täglichen Zahlen zu Infizierten und an dem Virus Gestorbenen darf das Gesundheitsministerium seit geraumer Zeit erst um 22 Uhr publizieren – damit sie nicht mehr in den Abendnachrichten genannt werden können. Im Internet verzeichnet „Reporter ohne Grenzen“ im zweiten Quartal dieses Jahres mindestens 21 Angriffe des Präsidenten Bolsonaro selbst gegen die Presse. Das seien etwas weniger als im ersten Quartal (32 Fälle) gewesen. Dafür, so „Reporter ohne Grenzen“, drehten Bolsonaros Söhne auf den Sozialnetzwerken auf: Carlos Bolsonaro, Stadtrat von Rio de Janeiro, habe 43 Mal Journalisten und Presseveröffentlichungen angegriffen, Senator Flavio Bolsonaro 47 Mal, der Parlamentsabgeordnete Eduardo Bolsonaro habe 63 Attacken gegen die brasilianische Presse geritten. Auf der Rangliste der Pressefreiheit von „Reporter ohne Grenzen“ steht Brasilien auf Platz 107 von 180 Staaten.