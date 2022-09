Öffentlich-rechtliche Krise : „Eine Beitragserhöhung ist auf absehbare Zeit nicht vermittelbar“

Aktualisiert am

Will echte Reformen sehen: Reiner Haseloff Bild: dpa

Reiner Haseloff war dagegen, den Rundfunkbeitrag zu erhöhen. Das Verfassungsgericht wies ihn in die Schranken. Was denkt der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt nun, angesichts der Skandale in den Sendern?