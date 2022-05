Olaf Scholz und die Medien : Der Kanzler als amerikanischer Serienheld

Am vorigen Sonntag hat der Bundeskanzler in Düsseldorf eine Rede zum 1. Mai gehalten, auf der er wegen seiner Ukraine-Politik vom Publikum ausgebuht und beschimpft wurde. Da schoss der Frust dann einmal so heftig heraus aus Olaf Scholz, dass auch sein rechter Zeigefinger nicht mehr stillhalten konnte und wie ein Pfeil vorschnellte: ein seltenes Bild von erhöhtem Puls, so selten, dass es gleich in den sozialen Medien zum GIF verarbeitet wurde. Weil es offenbar nicht wenige Menschen gibt, die sich bis dahin gar nicht vorstellen konnten, dass der Kanzler einen Puls hat.

Tobias Rüther Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.



Dass dieser Eindruck entstehen konnte, dafür hat Scholz selbst gesorgt. So oft ist in seinen Statements von „Tischen“ die Rede, Tische, an die man sich gesetzt habe, sitze oder zu sitzen gedenke, um etwas zu entscheiden, aber natürlich nicht, ohne sich vorher „gründlich“ vorbereitet zu haben – dass schon zu Weihnachten das BR-Magazin „quer“ daraus einen einzigen langen Clip schneiden konnte.