Die Länder wollen einen „Zukunftsrat“ einsetzen, der über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk berät. Welche Erwartungen haben Sie an diesen Rat?

Der Zukunftsrat wird eine einmalige In­sti­tu­tion sein, welche die duale Medienordnung sowie die Veränderungen der Medienmärkte und Mediennutzung analysiert und hier ARD und ZDF einordnet. Es ist wichtig, dazu die öffentlich-rechtlichen, aber auch die privaten Medien in den Blick zu nehmen, um entscheiden zu können, welche Angebote in welchem Umfang und mit welchem finanziellen Aufwand künftig von den öffentlich-rechtlichen Anstalten benötigt werden. Das muss so organisiert werden, dass wirtschaftlich und sparsam gearbeitet wird.