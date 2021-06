Reform von ARD und ZDF : Wir sichern Meinungsvielfalt

Die Medienpolitik hat die Diskussion über eine zeitgemäße Optimierung des Auftrags und der Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks angestoßen. Dabei gilt es, das duale System als Ganzes im Blick zu behalten. Die Auffindbarkeit von Inhalten als Element des übergreifenden medienpolitischen Ziels der Sicherung von Meinungsvielfalt bedarf im Digitalen zunehmend der strukturellen Absicherung unter Aufsicht der Medienanstalten.

Die übergeordnete Zielsetzung der Medienregulierung ist die Sicherung der Medien- und der Meinungsvielfalt. Auch die Diskussion über die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks muss dieser Zielstellung und damit der Tektonik des auf die Sicherung der Meinungsvielfalt ausgelegten dualen Rundfunksystems Rechnung tragen, sowohl inhaltlich als auch strukturell.

Derzeit steht vor allem die inhaltliche Diskussion um den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und dessen Transformation ins Digitale im Vordergrund. Die Notwendigkeit eines zeitgemäßen Auftrags ist unbestritten, genauso wie eine flexiblere Nutzung digitaler Verbreitungswege, um mit den Inhalten alle Zielgruppen erreichen zu können.

Diese Notwendigkeit wird besonders anschaulich, wenn man Daten zur Mediennutzung heranzieht. Laut der aktuellen Mediengewichtungsstudie der Medienanstalten wächst die Bedeutung von Online-Angeboten für die Meinungsbildung weiter stark an. Bei der Generation der Vierzehn- bis Neunundzwanzigjährigen ist dies besonders ausgeprägt. Fast die Hälfte dieser Zielgruppe nutzt Google, jeder Vierte Instagram und Youtube und knapp jeder Fünfte Facebook, um sich zum Zeitgeschehen in Deutschland und der Welt zu informieren.

Dennoch ist eine entsprechende Reform des Auftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als wesentliches Kernelement immer auch eine sensible Operation am offenen Herzen des dualen Systems. Innerhalb dieses Systems gilt es, die Balance zwischen beitragsfinanzierten, öffentlich-rechtlichen Angeboten und den am Markt zu refinanzierenden privaten Angeboten zu wahren.

An dieser Stelle sollen keine Vorschläge zur Ausgestaltung des Auftrags der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gemacht werden – dazu sind andere berufen. Stattdessen soll die Perspektive geweitet und das Zusammenspiel zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen Angeboten sowie der Medienaufsicht im dualen System in den Blick genommen und vor allem die strukturellen Voraussetzungen beleuchtet werden, unter denen die Meinungsvielfalt in einer digitalen Welt erst ermöglicht werden kann.

Transparenz der Suchlogik

Die Ländergesetzgeber haben den Medienanstalten jüngst einen neuen, erweiterten Auftrag erteilt – nämlich an den zunehmend wichtiger werdenden digitalen Schnittstellen zu Medienplattformen und Intermediären den diskriminierungsfreien Zugang und die Auffindbarkeit privater und öffentlich-rechtlicher Inhalte zu sichern. Die Medienanstalten agieren damit stärker als bisher auch zum Schutz des öffentlich-rechtlichen Auftrags.

Angesichts der unüberschaubaren Vielzahl digitaler Angebote und einer Zunahme desinformierender Inhalte im Netz bedarf es insbesondere im Digitalen der Orientierung. Verlässliche und qualitativ werthaltige journalistisch-redaktionelle Angebote müssen erkennbar und auffindbar sein. Dazu macht der neue Medienstaatsvertrag nun gesetzliche Vorgaben: Die öffentlich-rechtlichen Angebote, aber auch private, die in besonderem Maße einen Beitrag zur Meinungsvielfalt leisten, müssen künftig auf Benutzeroberflächen von Medienplattformen, etwa den Startbildschirmen der Smart-TVs, leicht auffindbar sein.

Der Gesetzgeber unterstreicht die Grundkonzeption einer – in unterschiedlicher Gewichtung – gemeinschaftlichen Verantwortung von öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk für eine vielfältige Medienlandschaft. Neben dem die mediale Grundversorgung sichernden öffentlich-rechtlichen Rundfunk tragen die privaten Medienunternehmen zur Vielfalt und damit zum Public Value in den Medien bei. Sie bereichern die Angebotspalette um weitere Facetten, erreichen andere Zielgruppen und decken den lokalen Bereich ab, in dem ordnungspolitisch dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine flächendeckende Berichterstattung verwehrt ist.