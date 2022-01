Öffentlich-Rechtliche : Beitragszahler, macht Vorschläge!

Die Bundesländer wollen wissen, was dem Publikum zur Reform von ARD, ZDF und Deutschlandradio einfällt. Diese Gelegenheit sollte man nutzen. Und zwar jetzt.

Noch ist Zeit. Bis zum 14. Januar, um genau zu sein. Bis dahin kann sich jeder, der den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren möchte, bei der Landesregierung von Rheinland-Pfalz melden und Vorschläge machen. Auf der Website rlp.de blickt einen zwar zunächst nur die Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) an und sagt, man wolle „2022 gemeinsam zu einem Jahr der guten Zukunft machen“ (das Gute-Kita-Gesetz lässt grüßen).

Doch wer sich ein wenig durchklickt bis zur Unterseite https://www.rlp.de/de/regierung/staatskanzlei/medienpolitik/rundfunkkommission/reform-ard-zdf-deutschlandradio/, kann loslegen.

Und es dürfte doch wohl kaum jemanden geben, dem zur Reform von ARD, ZDF und Deutschlandradio nichts einfiele. Man kann sich zum allgemeinen Auftrag, zum Programmangebot, den Onlineangeboten, der Rolle der Gremien und „Sonstigem“ äußern. Wobei unter „Sonstiges“ die Höhe des Rundfunkbeitrags leider nicht fällt. Den hat zuletzt das Bundesverfassungsgericht beschlossen, wogegen sich bekanntlich nichts einwenden lässt. Und mit den Milliarden, die den Sendern zur Verfügung stehen, befassen sich die dafür zuständigen Bundesländer auch demnächst erst.

Zur Reform des Auftrags

Jetzt geht es um eine Vorlage zur Auftragsreform, die beschlossen werden soll. Das ist schon spannend genug, hängt vom Auftrag doch alles weitere ab – der Aufwand, den die Sender treiben, und in welche Richtung sie sich bewegen. Vorgegeben ist – ganz im Sinne der Sender –, dass aus der bisherigen Vielfalt und Vielzahl der Kanäle Online-Plattformen mit einem Großaufgebot an allem werden, von dem man denkt, es gehöre dazu. Lineare Spartenkanäle, wie sie ARD und ZDF in den vergangenen Jahren haufenweise gestartet haben, können wegfallen, die Zahl der Radiowellen kann sinken.

Von heute auf morgen ist das nicht zu erwarten, wie die Intendantin des Bayerischen Rundfunks, Katja Wildermuth, der Deutschen Presse-Agentur gerade sagte. Zwar sagt sie, das Aus von Spartensendern sei nicht ausgeschlossen – woraus man gleich eine alarmistische Schlagzeile formen könnte. Zum Prozess an sich aber bemerkt die Intendantin: „Sender können nicht im Handstreich in rein internetbasierte Angebote überführt oder einfach beendet werden. Dafür ist ein fundiertes und geordnetes Verfahren zusammen mit den Gremien vorgesehen“. Doch dass es auch im Jahr 2030 noch Tagesschau24, Phoenix, KiKa, ZDFinfo, ZDFneo, ARD alpha und One gibt, damit sollte man nicht rechnen.

Auf die Inhalte kommt es an

Die Reduzierung ist sinnvoll, und ARD und ZDF haben sie mit ihrer oft ans Lächerliche grenzenden Binnenkonkurrenz auch herausgefordert. Zu achten gilt es bei der Umwandlung für alle interessierten Beitragszahler, dass dabei nicht Inhalte und Produktionen, die wirklich den Kern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ausmachen, flöten gehen. Der Umgang mit den Radio-Kulturwellen der ARD gibt da ein eher negatives Beispiel.

Mehr zum Thema 1/

Wer davon nicht nur lesen, sondern mitreden will, dem sei die genannte rlp.de-Adresse empfohlen. Wie heißt es dort so schön? „Diese ,Beteiligung aller’ entspricht dem neu formulierten Auftrag von ARD, ZDF und Deutschlandradio, ein ,Angebot für alle’ zu machen.“ Vielleicht möchte sich ja jemand allein nur zu der Frage äußern, ob das Kunstprodukt Gendersprache zum „Angebot für alle“ gehören soll oder nicht viele schon beim Hören und Sehen ausschließt. Einigkeit und Recht und Rundfunkfreiheit und – ein kleiner Sturm auf die Bastille der Medienpolitik, damit 2022 zum „Jahr der guten Zukunft“ wird.