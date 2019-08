„Sächsische Zeitung“ : Suche das Beste, und schreibe darüber

Im Haus der Presse in Dresden genießt man bei gutem Wetter von der gewaltigen Terrasse im zwölften Stock einen königlichen Ausblick. Als Mitarbeiter der „Sächsischen Zeitung“ kann man in diesem Ambiente sein Mittagessen einnehmen. Freitags gibt es zum Beispiel Grießbrei, den isst Chefredakteur Uwe Vetterick immer und feixt darüber mit dem Koch. Zwölf Jahre ist er schon im Amt, doch scheint er gerade jetzt richtig aufzublühen. Die „Sächsische Zeitung“ muss den Sprung in den bezahlten Online-Journalismus meistern. Als Regionalblatt beschränkt sich die Bekanntheit der „Sächsischen“ zwar vor allem auf das Bundesland Sachsen, doch werden unter Vettericks Ägide Dinge ausprobiert, die auch in anderen Teilen Deutschlands Interesse wecken dürften. Die „SZ“, wie sie hier genannt wird, gehört mit täglich knapp 200.000 verkauften Zeitungen und 180 angestellten Journalisten zu den größten Zeitungen Deutschlands. Kurz vor der Landtagswahl, bei der die AfD zweitstärkste politische Kraft werden könnte, lässt sich „die Sächsische“ in die Karten schauen.

Im brandneuen „NewSZroom“ sieht es ein bisschen nach „Star Trek“-Kontrollbrücke aus. An einem erhöhten Tresen sitzen nebeneinander sieben Redakteure vor großen Bildschirmen. Von hier aus werden die Seite eins, die Sachsenseite und alle digitalen Produkte produziert. Die Stimmung ist gelassen, Stichworte zu Artikeln fliegen umher. Man habe sich viele Modelle angesehen, auch in Übersee und Norwegen beim „Aftonbladet“, und sich dann für eine Coffeeshop-Atmosphäre entschieden. Denn im Coffeeshop, ob in Wien, Berlin oder Leipzig, säßen die verschiedensten Menschen zusammen, läsen in Zeitungen, auf Tablets, am Smartphone. Nur eins fehlt: die Kaffeemaschine. Wegen der Lautstärke des Mahlwerks habe man entschieden, beim Filterkaffee zu bleiben.