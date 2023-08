Aktualisiert am

Spätestens als die beiden Liebenden zu den Klängen einer Coverversion von „Can’t Help Falling In Love“ nachts durch ein sonst menschenleeres Museum tanzen, ist klar: Einen solch gnadenlosen Kitsch könnte ein Streamingdienst wie Amazon Prime oder jeder andere Sender nur als zuckerwattesüßen Gefühlstrash unter ferner liefen verkaufen, als etwas, das ohne größere Aufmerksamkeit zu fordern, von emotionalen Hypoglykämikern als Seelenfutter wegkonsumiert wird, hätte die Story nicht einen immer noch besonderen Dreh: Das Paar, dem in „Red, White & Royal Blue“ die Herzchen aus den Pupillen strahlen, besteht aus zwei jungen Männern.

Ihre Liebesgeschichte ist die filmische Adaption des 2019 in den USA zum Überraschungserfolg avancierten Romans gleichen Namens von Casey McQuiston: Eine freche, sexy, schmachtfetzige Schmonzette aus einem fiktiven Amerika, in dem liberale Träume wahr geworden sind.

Endlich ist eine Frau – natürlich demokratische – Präsidentin der Vereinigten Staaten, und deren schmucker Sohn aus der Ehe mit einem Mann mexikanischer Herkunft verfällt ausgerechnet dem „Spare“ des britischen Königshauses. In Großbritannien herrscht eine Alternativdynastie, an deren Spitze im Film König James III. steht, gegeben mit Maximalunderstatement von Stephen Fry.

Als der biedere Enkel des Monarchen, ältester Sohn des tragischerweise toten Thronfolgers, seine milchbleiche Langzeitliebe ehelicht, trifft der als Emissär aus Washington angereiste „First Son“ Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez) auf den jüngeren Bruder des Bräutigams, Prinz Henry (Nicholas Galitzine). Die beiden können einander – „Stolz und Vorurteil“ lässt grüßen – nicht ausstehen und bringen bei einem Handgemenge die saalhohe Hochzeitstorte zum Einsturz.

Diese klebrige Konditoreiwarenhavarie löst eine solche diplomatische Krise aus, dass die blendend aussehenden jungen Herren mit der Berufsbezeichnung Sohn auf republikanisch beziehungsweise monarchisch zu zweit eine PR-Charmeoffensive starten müssen. Schon fliegen die Funken, bis zu Silvester beim ersten Kuss das Liebesfeuerwerk zündet. Die folgenden Bettszenen evozieren ziemlich explizit statt zu zeigen, haben dem Film in den USA aber dennoch ein „R-Rating“ eingebracht: nur für Erwachsene.

Liebe für alle reicht nicht

Zum Spaß an der von McQuiston ersonnenen und von Matthew Lopez als Drehbuchautor und Regisseur umgesetzten Handlung gehört, wie Elemente der Wirklichkeit herumgewirbelt und umgedeutet werden: die anachronistischen realen Prinzenhochzeiten in England, gleichgeschlechtliche Ehe als Kulturkampfthema in Amerika, der Meghan-Hype, der nicht vorhandene Donald Trump. Aus der gescheiterten Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton wird die glamouröse, ehrgeizige und mütterlich tolerante Ellen Claremont-Diaz, der Uma Thurman als Star des Ensembles – ob gewollt oder ungewollt – allerdings wenig mimische Überzeugungskraft gibt.

Die literarische Lust und Leichtigkeit, mit der McQuiston ein Märchen von Liebe für alle erzählt, wird im Film zur optisch schicken (Kamera Stephen Goldblatt), aber platten Ansicht schöner Menschen und Körper in klischeehaften Konfliktsituationen. Sperriges wie die Drogensucht einer Prinzessin fliegt über Bord, stattdessen wird ein wenig gelitten, als ein Leak an die Klatschpresse die Affäre publik macht.

Der konservative Prinz schwafelt etwas von Krone und Nation, während der progressive White-House-Spross, angeblich Kind der Mittelschicht, eine staatstragende Rede hält, von der die Mutter für ihre Wahlabendansprache an alle Amerikaner vom Arbeiter im „Rust Belt“ bis zum Trans-Teenager an der Ostküste nur lernen kann. Was die Netflix-Serie „Heartstopper“ um ein schwules Teenagerpaar mit Leben füllt, macht „Red, White & Royal Blue“ zur Revue makelloser Figuren mit Aufsagetext. Herzwärmend ist das nicht.

