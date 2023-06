Aktualisiert am

Desinformationsexperten haben ein mehr als 1500 Werbeanzeigen umspannendes Betrugsnetzwerk auf Facebook aufgedeckt. Das Softwareunternehmen Checkfirst, dass sich laut eigener Aussage dem „Kampf gegen Desinformation“ verschrieben hat, verröffentlichte dazu am Donnerstag einen mehr als 50 Seiten umfassenden Bericht, der Ergebnis einer monatelangen Recherche sei.

Darin beschrieben wird eine perfide Betrugsmasche: Facebook-Nutzer sollen mit Hilfe von Werbeanzeigen, gefälschten Webseiten sowie gekaperten Influencer-Profilen dazu gebracht werden, ihr Geld auf vermeintlichen Anlage-Plattformen zu investieren. Dem Facebook-Mutterkonzern Meta werfen die Verfasser der Recherche vor, nicht gegen die betrügerischen Inhalte vorgegangen zu sein, obwohl sie gegen die eigenen Richtlinien verstießen.

Zahlreiche Nachrichtenportale gefälscht

Die europaweit auftauchenden Anzeigen bestehen zumeist aus alarmistischen Schlagzeilen, häufig in Kombination mit Bildern von Prominenten. In Deutschland beispielsweise sind für Nutzer vermeintliche Skandalneuigkeiten über Dieter Bohlen oder Manuel Neuer zu lesen. Die Anzeigen werden auf mehr als 90 von den Betrügern kontrollierten Facebookseiten geschaltet. Damit erreichen sie über 10 Millionen Facebook-Nutzer.

Folgt man den Links, gelangt man anschließend auf gefälschte Nachrichtenseiten, die echten Medien wie der BBC, „Le Monde“, „Spiegel“ oder „Süddeutscher Zeitung“ nachempfunden sind. Die Online-Auftritte von insgesamt 60 Medienmarken seien laut dem Bericht imitiert worden. Statt mit Nachrichten wird man dort allerdings mit einem Formular konfrontiert, mit dem persönliche Daten — vermeintlich zur Erstellung eines Nutzerprofils — abgefragt werden. Opfer der Masche werden schon kurz darauf telefonisch kontaktiert und überredet, ihr Geld in angeblich sichere Anlageformen zu investieren.

Ähnliche Fälle von sogenanntem Cybertrading hat es in den vergangen Jahren immer wieder gegeben. Erst vor wenigen Monaten gelang deutschen Ermittlern die Festnahme mehrerer Hintermänner eines großangelegten Betrugs von Privatanlegern. Dabei wurden schätzungsweise 33.000 Geschädigte um ein Vermögen von etwa 89 Millionen Euro gebracht. Wie viele Menschen auf die von Checkfirst aufgedeckte Betrugsmasche hereingefallen sind und wie viel Geld die Betrüger damit bislang erbeuten konnten, ist nicht bekannt.

Ergebnisse nur die „Spitze eines riesigen Eisbergs“

Klar ist hingegen: Facebook verdient an ihren Anzeigen. Checkfirst schätzt die Einnahmen auf etwa 150.000 Euro. Und das, obwohl das Vorgehen der Kriminellen nach Einschätzung der Experten „viele der in den Nutzungsbedingungen von Meta etablierten Regeln verletzt“. Außerdem sei ein Teil der betrügerischen Anzeigen laut Checkfrist nicht in Metas Werbebibliothek angezeigt worden. Durch diese hatte der Konzern eigentlich einen „umfassenden Überblick über Anzeigen“ versprochen und „für Transparenz rund um Werbeanzeigen“ sorgen wollen.

Für Checkfirst zeige die Recherche, dass viele der Regeln, die durch das „Gesetz über digitale Dienste“ der Europäischen Union spätestens 2024 in Kraft treten, bisher nicht befolgt würden. Ihre Recherche sei ein „warnendes Beispiel“ in Bezug auf die Fähigkeiten digitaler Plattformen wie Facebook, den Regelungen in naher Zukunft gerechtwerden zu können.

Die Autoren des Berichts weisen ferner darauf hin, dass ihre Datenerhebung innerhalb von nur zehn Tagen erfolgt sei. Die genannten Zahlen seien daher „wahrscheinlich nur die Spitze eines riesigen Eisbergs“. Ein Meta-Sprecher teilte auf Anfrage der F.A.Z. hin mit, dass man „signifikante Ressourcen“ investiere, um das „branchenweite Problem“ zu bekämpfen und Nutzer vor Betrug zu schützen.