„Ruhegelder“ en masse : Wie der RBB finanziell ausblutet

Der RBB will Geld sparen, gibt es aber weiter mit vollen Händen aus - zwangsweise. Verträge mit ehemaligen Spitzenfunktionären, die lebenslang „Ruhegeld“ bekommen, kosten rund 2,5 Millionen Euro im Jahr.

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg wendet für das sogenannte „Ruhegeld“, das ehemalige Spitzenfunktionäre des Senders beziehen, pro Monat rund 2,5 Millionen Euro aus Gebührengeldern auf. Das hat eine Recherche der „Welt am Sonntag“ ergeben. Demzufolge beziehen zurzeit 17 Ehemalige des RBB bis ans Lebensende Ruhegeld, zusätzlich zu ihrer Pension. Bei dem umstrittenen Ruhegeld handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Spezialität. Das Ruhegeld wird nach dem Ausscheiden aus dem Amt gezahlt. Eine von der „Welt am Sonntag“ befragte Arbeitsrechtlerin hält die entsprechenden Verträge für „sittenwidrig“. Die Verträge seien „mit den Prinzipien des öffentlich-rechtlichen Dienstwesens nicht vereinbar“ und womöglich als „Untreue zulasten des Senders und der Beitragszahler“ zu werten.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Die Liste der Ruhegeldempfänger, welche die „WamS“ aufstellt, ist lang und umfasst prominente Namen. Die frühere RBB-Intendantin Dagmar Reim zum Beispiel soll nach ihrem Ausscheiden 2016 zunächst 14.000 Euro pro Monat erhalten haben, inzwischen seien es knapp 16.000 Euro. Ein einstiger Intendant des Sender Freies Berlin (SFB), also des Vorgängersenders des RBB, der nur drei Jahre im Amt war, beziehe pro Jahr 157.000 Euro Ruhegeld, in seiner aktiven Zeit habe sein Salär bei 138.000 Euro gelegen. Ein früherer Fernsehdirektor, ganz fünf Jahre auf seinem Posten, bekomme 7000 Euro Ruhegeld pro Monat. Der frühere RBB-Produktionsdirektor Nawid Goudarzi komme auf ein Ruhegeld von 10.700 Euro pro Monat. Die einstige Programmdirektorin Claudia Nothelle, die inzwischen Professorin für Fernsehjournalismus an der Hochschule Magdeburg-Stendal ist, habe inzwischen rund eine halbe Millionen Euro Ruhegeld mitgenommen. Ihren Fall hatte das RBB-Magazin „Kontraste“ ebenso wie den des früheren Intendanten kürzlich bekannt gemacht. Die Witwe eines vor 34 Jahren verstorbenen Intendanten habe 2021 monatlich ein Ruhegeld von fast 9500 Euro erhalten, hieß es weiter.

Äußern wollte sich die Ruhegeld-Empfänger auf Anfrage der Zeitung nicht. Dass die Ruhegelder eine Spezialität des RBB, aber nicht nur dort üblich sind, hatte unter anderem eine Recherche des NDR ergeben. So werden Ruhegelder – und zwar lebenslang - etwa auch beim MDR und beim ZDF bezahlt. Der frühere HR-Intendant komme auf einen Ruhegeldanspruch von 220.000 Euro im Jahr. Beim ZDF hätten der Intendant und alle fünf Direktoren des Senders einen Ruhegeldanspruich. Beim NDR gebe es diesen für den Intendanten und dessen Stellvertreterin, allerdings nur bis zum Eintritt ins Pensionsalter.

Die neue Intendantin des RBB, Katrin Vernau, hatte kürzlich einen „Kassensturz“ gemacht. Wirtschafte der RBB so weiter wie bisher, verwandele sich eine positive Liquidität von 160 Millionen Euro aus dem Jahr 2016 in ein Minus von 174 Millionen Euro 2028, hatte die Intendantin ausrechnen lassen. Um den Prozess aufzuhalten, will der RBB bis Ende 2024 41 Millionen Euro einsparen.