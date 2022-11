Neues vom Skandalsender : RBB zahlt Intendantin die Mietkosten

Wann immer man denkt, da kommt nichts mehr in der Skandalgeschichte des Rundfunk Berlin-Brandenburg – zumindest bis die Generalstaatsanwaltschaft Berlin Erkenntnisse über etwaig Strafwürdiges gewonnen hat –, kommt doch was. Kaum hatte die Interimsintendantin Katrin Vernau am vergangenen Freitag ihren „Kassensturz“ präsentiert, der bedeutet, dass in den kommenden zwei Jahren 41 Millionen Euro eingespart werden müssen, um ein Defizit von 174 Millionen Euro im Jahr 2028 zu verhindern, gab es Neues von der Finanzfront: Die Interimsintendantin, deren Jahresgehalt 295.000 Euro beträgt, erhält einen Mietzuschuss von tausend Euro im Monat, und der frühere RBB-Chefredakteur Christoph Singelnstein bekommt dank eines Beratervertrags und einer Ruhegeldzahlung etwa so viel, wie er in seiner aktiven Zeit verdiente: 15.000 Euro monatlich.

Weil sich der RBB „in einer Krise befindet“

Dass die Intendantin einen Mietzuschuss erhält, erklärt der RBB damit, dass sich der Sender „in der Krise befindet“ und die neue Intendantin keinerlei Zeit hatte, ihre Wohnung in Köln zu kündigen, eine neue in Berlin zu suchen und einen Umzug zu organisieren. „Zwischen Wahl und Amtsantritt lagen fünf Arbeitstage“, in diesen habe Katrin Vernau ihr Amt als Verwaltungsdirektorin des WDR und den Vorsitz der ARD-Finanzkommission ordnungsgemäß übergeben müssen.

Da Vernaus Vertrag „auf maximal ein Jahr angelegt ist“ – so hatte es der Rundfunkrat beschlossen –, sei es auch nicht zumutbar gewesen, „die Wohnung in Köln aufzugeben (ganz abgesehen von der sich daraus ergebenden familiären Situation), um dann spätestens – aber vielleicht auch früher, wenn es früher schon einen neuen gewählten Intendanten/Intendantin gibt – ab Mai/Juni 2022 wieder von Berlin aus eine neue Wohnung in Köln zu suchen, wo ab 16.9.2023 der Dienst wieder angetreten werden muss, da dann die Beurlaubung endet“. Bei dem Mietkostenzuschuss handele es sich nicht um einen Gehaltsbestandteil (wie etwa eine Bonuszahlung), „sondern um eine zweckgebundene, nachzuweisende Aufwandsposition, die alleine der interimsweisen und vor allem extrem zügigen Übernahme des Amtes geschuldet ist“.

Das erklärt sich also relativ leicht und könnte auch als Hinweis darauf interpretiert werden, dass Katrin Vernau die Aufgabe, beim RBB die Dinge neu zu ordnen, unter Umständen für nicht so reizvoll hält, dass daraus unbedingt eine langfristige Amtsverpflichtung werden muss.

Zur Frage des Beratervertrags für den früheren Chefredakteur Christoph Singelnstein ist der RBB weniger auskunftsfreudig. Der Vertrag mit ihm als Chefredakteur sei für eine Laufzeit von 2018 bis 2023 geschlossen worden. Als er den RBB verlassen habe, sei er 65 Jahre alt gewesen, das Arbeitsverhältnis sei „im Einvernehmen aufgehoben“ worden. Der RBB habe sich „die Expertise von Herrn Singelnstein“ sichern wollen, „speziell mit Blick auf die Eletronic Media School, die Rundfunk Orchester und Chöre GmbH und das Engagement in Brandenburg“. Zu diesem Zweck habe man einen Beratervertrag mit ihm geschlossen. Details zum Inhalt des Vertrags nenne man nicht.

Die Details nennt dafür die Recherchegruppe des RBB (gemeinsam mit einem Kollegen vom NDR), die seit einiger Zeit für Transparenz im und über den Sender sorgt. Demzufolge handelt es sich bei dem Beratervertrag um eine typische öffentlich-rechtliche und RBB-Spezialität. Den Vertrag gebe es für Singelnstein nämlich zusätzlich zu seinem lebenslangen Anspruch auf ein jährliches Ruhegeld von mehr als 100.000 Euro und seiner gesetzlichen Rente. In Summe erhalte Singelnstein vom RBB zurzeit rund 15.000 Euro pro Monat.

Gelaufen sei der Vertrag über die inzwischen fristlos gekündigte Intendantin Patricia Schlesinger und die frühere Leiterin der Personalabteilung. Anfang 2018 sei, so die RBB-Rechercheure, Singelnsteins Vertrag vorzeitig bis 2023 verlängert und um die umstrittene Ruhegeld-Regelung ergänzt worden. Das sicherte dem Chefredakteur „ein lebenslanges Ruhegeld in Höhe von 55 Prozent seines letzten Gehalts“, und dieses habe zuletzt bei 180.000 Euro im Jahr gelegen.

2020 teilte der RBB dann mit, dass Singelnstein im Jahr darauf vorzeitig aus dem Amt gehe. Bei seinem Ausscheiden Ende März 2021 dürfte, so die Recherche, Singelnsteins Anspruch auf ein Ruhegeld „auf 58 Prozent seines letzten Gehalts angewachsen sein – das wären 8700 Euro pro Monat und mehr als 100.000 Euro im Jahr zusätzlich zur gesetzlichen Rente, die darauf nicht angerechnet wird“. Für die Zeit von April 2021 bis zu seinem eigentlich geplanten Abgang im März 2023 habe Singelnstein dann noch zusätzlich einen Beratervertrag erhalten – ein monatliches Honorar von 6300 Euro. Verbucht worden sei dies unter „Autor/sonstige Tätigkeit“. Von Singelnstein erhielten die RBB-Rechercheure keine Einlassung, vom eigenen Sender werden sie mit demselben Tenor beschieden, den andere Journalisten zu hören bekommen: Aus vertragsrechtlichen Gründen äußere man sich zu Details von Verträgen nicht.