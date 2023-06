Die Landesrechnungshöfe von Berlin und Brandenburg haben ihre Prüfung der Finanzen des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) abgeschlossen und das Ergebnis am Freitag in Berlin präsentiert. Bei den Prüfungen, die im Herbst vergangenen Jahres begonnen hatten, geht es um die wirtschaftliche Situation des Senders und die Vergütungen für das Führungspersonal. Weitere Fragestellungen stünden noch aus, man werde die Prüfungen fortsetzen, sagte die Präsidentin des Landesrechnungshofs Berlin, Karin Klingen.

Anna Vollmer Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Das liegt wohl auch an den nicht unerwarteten, ernüchternden Ergebnissen. Der RBB habe im Prüfungszeitraum von 2017 bis 2021 mehr Ausgaben gehabt, als der Sender sich eigentlich habe leisten können, so Klingen. Nur durch den 2022 (von der neuen Intendantin Katrin Vernau) beschlossenen Sparplan sei eine „mittelfristig drohende Zahlungsunfähigkeit abgewendet“ worden.

Chaotische Organisation

Ein Teil der hohen Ausgaben kam durch Beratungsleistungen zustande, die in drei Viertel der 18 geprüften Fälle ohne Wettbewerb vergeben worden seien, sagte Klingen. Preisvergleiche seien in diesen Fällen nicht angestellt worden. Ein solches Vorgehen sei „nicht wirtschaftlich“, so Klingen, dabei entbinde die Rundfunkfreiheit nicht von der Verpflichtung, mit dem zur Verfügung stehenden Geld sorgsam umzugehen.

Aus den Prüfungen ging hervor, dass in vielen der Verträge mit Beratern keine konkreten Leistungsforderungen festgehalten waren. Ob Leistungen tatsächlich erbracht wurden, wurde nicht ausreichend kontrolliert. Die gesamte Dokumentation dieser Beschäftigungsverhältnisse beschreibt Klingen als lückenhaft, die Organisation als chaotisch. Dass es beim RBB an „grundlegenden Standards“ gefehlt habe, bereite ihr „am meisten Sorge“. Es sei nicht auszuschließen, dass die systemischen Mängel auch andere Bereiche des Senders betreffen.

Zu hohe Gehälter

Bei der Kritik am RBB hatten auch die überhöhten Gehälter der entlassenen Intendantin Patricia Schlesinger (mehr als 350.000 Euro) und der restlichen Führungsebene im Mittelpunkt gestanden. Auch diese waren Teil der Prüfung der Landesrechnungshöfe. Die Erkenntnisse sind nicht neu: Die Gehälter der RBB-Führung lagen deutlich über dem, was Spitzenbeamte oder Mitglieder einer Landesregierung verdienen. Angesichts der Tatsache, dass die Sender durch öffentliche Gelder finanziert und gemeinwohlorientiert seien, dränge sich eine Bezahlung, die sich am öffentlichen Dienst orientiere, auf, sagte Klingen. Die Mängel beim RBB zu beheben sei wichtig, so die Rechnungsprüfer, um das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wieder zu stärken.

Mehr zum Thema 1/

Beitragen dazu könnte die für den 16. Juni anstehende Wahl einer neuen Intendantin oder eines neuen Intendanten. Am Donnerstag haben sich dem Rundfunkrat vier Bewerber vorgestellt: die Journalistin Ulrike Demmer, die Managerin Heide Baumann, die ARD-aktuell-Digitalchefin Juliane Leopold und der Programmdirektor von Radio Bremen, Jan Weyrauch. Die amtierende Intendantin Katrin Vernau, die der Vorauswahl fernblieb, ist nicht im Rennen. Den Antrag, sie als Kandidatin zu benennen, lehnte der Rundfunkrat ab.