RBB-Skandal : Patricia Schlesinger wird fristlos entlassen

Die massiv in die Kritik geratene und abberufene Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB), Patricia Schlesinger, wird fristlos entlassen. Die teilte die amtierende Verwaltungsratsvorsitzende des RBB, Dorette König, am Montag nach einer Sitzung des Verwaltungsrats in Berlin mit. Vor einer Woche war Schlesinger vom Rundfunkrat – dem zweiten Kontrollgremium – abberufen worden.

Der Dienstvertrag vom 25. Februar 2021 mit der vom Rundfunkrat am 15. August 2022 als Intendantin abberufenen Patricia Schlesinger werde vorsorglich außerordentlich fristlos gekündigt, sagte Dorette König. Die Kündigung erfolge auf der Grundlage wichtiger Gründe im Sinne des Paragraphen 626 Bürgerliches Gesetzbuch. Schlesingers „Ansprüche auf die Zahlung von nachvertraglichem Ruhegeld sowie Hinterbliebenenversorgung werden damit widerrufen“, so der Verwaltungsrat des RBB.

Keine Abfindung für Schlesinger

Man sehe diese Beschlüsse als erforderlich an, „um die Rechte des RBB gegenüber Patricia Schlesinger auch im Interesse der Beitragszahler bestmöglich zu wahren“. „Zu den konkreten Gründen für die beschlossene außerordentliche fristlose Kündigung möchte ich mich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht äußern, da diese nunmehr zunächst Frau Schlesinger und ihrem Rechtsanwalt mitgeteilt werden. Dies ist unseres Erachtens ein Gebot des fairen Verfahrens“, sagte die Verwaltungsratsvorsitzende König. Auch der Verwaltungsrat sehe „das Vertrauensverhältnis zu Frau Schlesinger durch ihr Verhalten als nachhaltig zerstört“ an. „Ausdrücklich möchte ich klarstellen, dass eine Abfindung für Frau Schlesinger im Zusammenhang mit der vorzeitigen Beendigung ihres Dienstverhältnisses auf der Grundlage der vorliegenden Fakten nicht in Betracht kommt“, so König.

Schlesinger sieht sich zahlreichen Vorwürfen der Vetternwirtschaft ausgesetzt. Sie war seit Jahresbeginn ARD-Vorsitzende und seit 2016 RBB-Intendantin. Von beiden Ämtern trat sie zurück. Im Zentrum des Skandals steht neben der abberufenen Intendantin auch der zurückgetretene RBB-Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf. Beide wiesen die gegen sie erhobenen Vorwürfe zurück. Dabei geht unter anderem um umstrittene Beraterverträge für das RBB-Bauprojekt des „Digitalen Mdeinhauses“, um Abstimmungen zwischen beiden zum Gehalt und Boni für Schlesinger. Und um Aufträge für den Ehemann und früheren „Spiegel“-Journalisten Gerhard Spörl bei der Messe Berlin - wo Wolf bis vor kurzem in Personalunion auch Chefaufseher war.

Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin ermittelt gegen alle drei wegen des Verdachts der Untreue und Vorteilsannahme. Es läuft zudem eine externe Untersuchung einer Anwaltskanzlei. Es liegen noch keine Ergebnisse vor. Die Beschuldigten weisen die Vorwürfe zurück.

Rücktritt, Abberufung, Kündigung

Schlesinger war vom Rundfunkrat vor einer Woche mit sofortiger Wirkung abberufen worden. Die juristische Formulierung der Kündigung musste der Verwaltungsrat vornehmen. Schlesinger war am 4. August als Vorsitzende der ARD und am 7. August als Intendantin des RBB zurückgetreten. Dabei hatte sie aber auf ihren mit dem zurückgetretenen Verwaltungsratsvorsitzenden Wolf-Dieter Wolf ausgehandelten Dienstvertrag verwiesen, der eine Ankündigungsfrist von einem halben Jahr vorsieht. Das hätte bedeutet, dass ihr eine Abfindung zustünde. Dies soll die fristlose Entlassung nun ausschließen.

Derweil drängen die Intendantinnen und Intendanten der ARD indirekt darauf, die Redakteursvertretung im Rundfunk Berlin Brandenburg fordert explizit, dass die amtierende Geschäftsleitung des RBB, zu der kein Vertrauen mehr bestehe, zurücktritt. Dem schloss sich der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Landtag Brandenburg, Daniel Keller, nun an. Er forderte den Verwaltungsrat und den Rundfunkrat des RBB auf, umgehend einen neuen kommissarischen Intendanten einzusetzen. „Die Kommunikation von Herrn Brandstäter ist dem transparenten Aufklärungsprozess und dem RBB insgesamt nicht dienlich“, teilte Keller mit Blick auf den amtierenden RBB-Intendanten Hagen Brandstäter auf Twitter mit: „Er ist selber zur Last für den RBB geworden.“

Die Frage ist, wie die Aufsichtsgremien einen schnellen Wechsel bewerkstelligen wollen. Der Rundfunkrat tagt das nächste Mal am kommenden Donnerstag. Die Vorsitzende des Gremiums, Friederike von Kirchbach, ist am vergangenen Samstag von ihrem Amt zurückgetreten. Der Rundfunkrat ist das Wahlgremium des öffentlich-rechtlichen Senders. Die – vierjährige – Amtsperiode des gesamten Rundfunkrats mit seinen dreißig Mitgliedern ist Ende dieses Jahres vorüber.

Das vom ARD-Vorsitzenden Tom Buhrow im Namen aller Intendanten verkündete Misstrauensvotum der ARD wies der neue RBB-Rundfunkratsvorsitzende Dieter Pienkny zurück. „So stelle ich mir Solidarität nicht vor“, sagte er dem Berliner „Tagesspiegel“. In einer Zeit, in der alle Kollegen und Kolleginnen im RBB den Schutt wegräumten und Lösungen suchten, sei so etwas nicht konstruktiv. „Ich erwarte vom ARD-Vorsitzenden eine klarere Haltung in dieser Geschichte.“ Dass es Buhrow zu langsam gehe, sei zu verstehen. „Uns geht es auch zu langsam. Aber wir sind erkennbar um Aufklärung bemüht, mit Anwälten und einem eigenen Rechercheteam. Ich weiß nicht, was für eine Task Force Tom Buhrow da noch fordert.“ In der Erklärung der ARD heißt es, man glaube nicht, „dass der geschäftsführenden Leitung des Senders die Aufarbeitung der diversen Vorfälle zügig genug gelingt“. Die Geschäftsleitung des RBB hat sich zu dem Vertrauensentzug bislang nicht geäußert. Der Intendant Brandstäter ist, wie der RBB berichtet, für mehrere Wochen krankgeschrieben.