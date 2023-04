Aktualisiert am

Der krisengeschüttelte Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) verlangt nach Gerichtsangaben Geld von der fristlos entlassenen Intendantin Patricia Schlesinger zurück. Eine Sprecherin des Landgerichts Berlin teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, dass das öffentlich-rechtliche Medienhaus die Rückzahlung einer variablen Vergütung fordere. Die genaue Höhe wurde vom Gericht nicht genannt. Das Portal „Business Insider“ berichtet, es gehe um eine Forderung von 250.000 Euro. Durch das ominöse Bonussystem sei allein ein Schaden von 150.000 Euro entstanden. Hinzu kämen Summen für angeblich falsch abgerechnete Abendessen in Schlesingers privatem Domizil.

Klage gegen Klage

Es handelt sich laut Gericht um eine sogenannte Widerklage. Diese hängt demnach mit einer bereits vorliegenden Klage zusammen, welche die fristlos gekündigte Ex-Senderchefin Schlesinger eingereicht hatte und die sich gegen den RBB richtet. Ihr Medienanwalt hatte im Februar mitgeteilt, dass es um eine Betriebsrente gehe und 18.384,54 Euro pro Monat eingeklagt würden.

Nach Gerichtsangaben verlangt die Klägerin „Ruhegeld“ auf der Grundlage eines beendeten Dienstverhältnisses. Mit Ruhegeld ist gemeint, dass man auch nach der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses unter bestimmten Voraussetzungen Geld vom früheren Arbeitgeber bekommt. Der RBB hatte sich damals nicht zu dem Verfahren geäußert. Ein Verhandlungstermin ist noch nicht bekannt.

Der ARD-Sender, der durch Rundfunkbeiträge von Bürgern und Firmen finanziert wird, stürzte im Sommer 2022 in eine tiefe Krise. Es kamen Vorwürfe der Vetternwirtschaft und der Verschwendung auf. Schlesinger wurde fristlos entlassen. Im Zentrum des Skandals steht neben der Ex-Intendantin der zurückgetretene Chefaufseher des Senders, Wolf-Dieter Wolf. Beide wiesen Vorwürfe zurück. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin ermittelt, es gilt die Unschuldsvermutung. Inmitten des Skandals gerieten auch die Personalpolitik und ein intransparentes Bonus-System für Führungskräfte im Sender in den Fokus, das dann abgeschafft wurde.

Die Intendantenstelle ist ausgeschrieben

Unterdessen hat der RBB offiziell mit der Suche nach einer neuen Intendantin oder einem neuen Intendanten begonnen. Bewerbungen für eine fünfjährige Amtszeit seien bis zum 30. April möglich, heißt es in der Stellenausschreibung. Die RBB-Freienvertretung erklärte, die eigenen Erwartungen an die neue Führungskraft würden in den kommenden Wochen gründlich besprochen, „damit der Rundfunkrat auch weiß, worauf er bei der Auswahl achten sollte“.

In der Stellenausschreibung des RBB heißt es unter anderem, gesucht werde eine „empathische Persönlichkeit“ mit mehrjähriger Führungs- und Budgeterfahrung, Visionen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Zukunft und Erfahrungen im Krisenmanagement. Erwartet würden auch eine „ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit“, Kenntnisse der Region Brandenburg und Berlin sowie „die erwiesene Fähigkeit und Bereitschaft“, die Kompetenzen der Belegschaft einzubeziehen.

Als Interimsintendantin ist beim RBB seit September für höchstens ein Jahr die frühere WDR-Verwaltungschefin Katrin Vernau im Amt. Sie hatte vor einigen Wochen Einsparungen von 49 Millionen Euro im RBB angekündigt und dies mit „Misswirtschaft der vergangenen Jahre“ begründet.