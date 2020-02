Jörg Thadeusz im Gespräch : Kein Zucker mehr? Dann leck doch Salz!

Der Talkshow-Moderator Jörg Thadeusz erklärt, wie nah man seinen Gästen kommen darf, wer ihn nervt – und was ihn am deutschen Fernsehen krank macht.

Joerg Thadeusz hat in ein Eck-Kaffee am Kurfürstendamm geladen. „Kein Hipster-Quatsch.“ Rührei, Kaffee, Fruchtjoghurt, Kaffee, Salat, Kaffee. Der Talkmaster hat Präsenz und Statur eines Herzchirurgen, Prägung Chefarzt, aber in nahbar. Die erste halbe Stunde löst sich in Geplauder auf wie eine Brausetablette. Thema sind der „wieder mal sehr erregte“ Ulf Poschardt, vegane Schalker, Antiamerikanismus und mangelnde Bewegungsintelligenz beim Boxen: „So ein kleiner Kettenraucher hat mir mal richtig aufs Maul gehauen.“

Herr Thadeusz, mit welcher Frage dürfen ihre Interviews niemals beginnen?