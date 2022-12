Um Polit-Einfluss zu vermeiden : RBB lässt Ehemann von Grünen-Politikerin rochieren

Um dem Eindruck politischer Einfluss­nahme zu entgehen, versetzt der Rundfunk Berlin-Brandenburg seinen Mitarbeiter Oliver Jarasch, den Ehemann der Ber­liner Verkehrssenatorin und grünen Spitzenkandidatin bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl im Februar, Bet­tina Jarasch, einstweilen von Berlin nach Potsdam. „Um jeglichen Anschein zu vermeiden, dass die Spitzenkandidatur seiner Frau zu einer möglichen Interessenskol­lision mit Oliver Jaraschs Aufgaben führen könnte“, teilte der RBB mit, werde er sich „in den kommenden Wochen vorrangig konzeptionell um die Stärkung der Be­richterstattungsstruktur in Brandenburg kümmern“. Jarasch trage „seit fast zwei Jahren keine in­haltliche Verantwortung mehr für die Be­richterstattung“ des Senders, vielmehr ge­stalte er „die Ressourcen- und Innovationsprozesse und optimiert die Strukturen im Crossmedialen Newscenter“. In der „heißen Wahlkampfphase ab Januar 2023“ nehme Jarasch Urlaub.

Der RBB-Chefredakteur David Biesinger hatte schon Anfang des Jahres betont, dass Jarasch mit rein organisatorischen Auf­ga­ben betraut sei. Auf Nachfrage der „Berliner Zeitung“, ob Jarasch nach der Wahl auf seinen Posten in Berlin zurückkehre, teilte der RBB mit, dies hänge vom Wahlergebnis ab: „Bei einer ähnlichen Konstellation wie heute sehen wir keine Schwierigkeiten, dass er auch weiterhin für das Prozess- und Innovationsmanagement im gesamten Sendegebiet (also mit Berlin) zuständig ist.“ Oliver Jarasch arbeitet seit 1998 zunächst für den SFB, dann für den RBB, er war Leiter der Abteilung „Aktuelle Magazine“, zu der auch die Nachrichtensendungen des RBB gehören. Dass die Angelegenheit nicht im­mer ganz so politikfern abgelaufen ist, wie jetzt dargestellt, sondern sich noch in der jüngsten Vergangenheit eher nach den un­ter der fristlos gekündigten Intendantin Patricia Schlesinger offenbar üblichen Mauschelprinzipien vollzog, berichtete Ende Oktober der „Spiegel“. Das Magazin zitierte aus einer Mail, die der Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus Anfang Juli von seiner privaten Adresse an die private Mail­adresse Schlesingers geschickt habe.

Darin habe er als „Top-secret-Personalie“ vorgeschlagen, Jarasch – ohne Ausschreibung der Stelle –, zum Programmchef des RBB-Fernsehens zu machen. Den Amtsinhaber Jens Riehle wollte Schulte-Kellinghaus offenbar loswerden. Damit wä­re Jarasch nicht nur nach wie vor ein Profiteur des umstrittenen Bonussystems des RBB gewesen, das abgeschafft wird. Er hätte auch eine zentrale Rolle in der politischen Berichterstattung des Senders eingenommen. Auf die Frage nach der Mail, so der „Spiegel“ Ende Oktober, habe der RBB mitgeteilt, dass man dazu nichts sagen könne, schließlich gehe es um einen „privaten Mailwechsel, der nicht Teil der RBB-Kommunikation ist“.

Der Programmdirektor Schulte-Kellinghaus tritt zum 1. Januar vorzeitig von seinem Posten zurück. Er ist seit 2017 Programmdirektor des RBB und war erst im vergangenen Februar für weitere fünf Jahre bestellt worden. Schulte-Kellinghaus ver­zichtet auf den umstrittenen RBB-Bonus und auf das ebenso umstrittene „Ruhegeld“, mit dem öffentlich-rechtlichen Spitzenfunktionäre nach Vertragsende bis Pensionsbeginn ausgestattet werden. Eine Ab­löse von zwei Jahresgehältern nimmt er je­doch mit. Das Gehalt des RBB-Programmdirektors beläuft sich auf 215.425 Euro pro Jahr.

Am späten Donnerstagnachmittag gab der RBB bekannt, dass die bisherige Juristische Direktorin des Senders, Susann Lange, von ihrem Amt abberufen wird. Der Rundfunkrat habe einem entsprechenden Vorschlag der Intendantin Katrin Vernau zugestimmt. Weitere Details zu der Personalentscheidung gebe man aus Gründen des Persönlichkeits- und Datenschutzes nicht bekannt. Den Job von Susann Lange übernimmt Kerstin Skiba, die stellvertretende Justitiarin des rbb. Der Posten der Juristischen Direktorin bleibt unbesetzt.